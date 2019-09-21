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Google потратит более $2 млрд на возобновляемую энергетику

Главная » Последние новости » Новости технологий » Google потратит более $2 млрд на возобновляемую энергетику
 
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Корпорация Google заявила о своем новом намерении. Она выделяет большую сумму денег на постройку инфраструктуры источников возобновляемой энергии в США, Южной Америке, а также Европе.

Google планирует потрать больше 2 млрд долларов на возведение ветряных, а также солнечных электростанций. Общая генерирующая мощность, согласно плану, составит 1600 МВт. На данный момент уже составлен пакет из 18 соглашений на возведение подобной инфраструктуры на территории США, Южной Америки и Европы, информирует enovosty.com/news.

Эксперты подсчитали, что такой шаг позволит компании в два раза увеличить портфель солнечных генерирующих мощностей.

Отметим, что до сих пор Google неоднократно критиковали за игнорирование климатических проблем. Некоторые упрекали корпорацию за то, что она продуцирует большое количество углеродных соединение на своих центрах обработки данных. Также были и те, кто утверждал, что Google незаконно платит чиновникам, которые отдают свой голос против принятия климатических законов.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 82

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