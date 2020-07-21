На вооружение Венгрии поступят первые боевые танки Leopard 2A4 из Германии

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Венгерские силы обороны получат первую партию восстановленных и модернизированных основных боевых танков Leopard 2A4 из Германии.

Первые танки Leopard 2A4 для венгерских сил обороны были отправлены покупателю, информирует enovosty.com/news.

Венгерские военные скоро получат дюжину транспортных средств. В соответствии с контрактом Германия поставит 44 новых основных боевых танков Leopard 2 A7 + и 12 обновленных основных боевых танков Leopard 2A4 из запасов KMW для учебных целей.

Ожидается, что новый вариант Leopard 2A7 + будет доставляться в Венгрию до конца 2023 года.

По данным источников Министерства обороны Венгрии, новые боевые машины заменят находившиеся в эксплуатации танки советской эпохи Т-72.

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Развернутый большим количеством стран, чем любой другой, Leopard 2 является лучшим в мире основным боевым танком. Его превосходные боевые характеристики, обусловленные оптимальным сочетанием огневой мощи, защиты, мобильности и оперативной готовности, ставят Leopard 2 в собственный класс.

Важно отметить, что он вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall. Rheinmetall производит широкий спектр современных боеприпасов для Leopard 2, а также поставляет в танк технологию управления огнем и системы C4I.

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Источник: Defence-blog