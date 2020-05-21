В ожидании истребителей F-35B: итальянский авианосец Cavour готов к работе

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Истребители F-35B Joint Strike Fighters теперь могут работать на авианосце итальянского военно-морского флота Cavour после того, как на судне завершился 16-месячный ремонт и модернизация.

6 мая корабль покинул Arsenale Militare Marittimo (Морской военный арсенал) Таранто, говорится в заявлении военно-морского флота во вторник, информирует enovosty.com/news.

Италия заказала в общей сложности 30 самолетов F-35B — по 15 для ВВС и ВМС. ВМС получили два таких реактивных самолета в 2018 и 2019 годах, а ВВС приняли свои первые F-35B 22 февраля 2020 года.

По имеющимся сведениям, в Cavour будет место для десяти F-35B STOVL (с короткой взлетной вертикальной посадкой) в ангаре и еще шесть будут припаркованы на палубе.

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Длина судна 244 метра, ширина 39 метров. Его водоизмещение составляет около 27 000 тонн. Авианосец завершит технические испытания в ближайшие недели, в конце которых начнется интенсивный тренировочный период.

Модернизация Cavour:

Работы по модернизации и капитальному ремонту авианосца начались в декабре 2018 года. Летная палуба получила новое покрытие и металлическое усиление. В процессе модернизации летная палуба была усилена, чтобы справиться с нагрузкой от прямой тяги от двигателей F-35B, который способен временно направлять свои двигатели вниз, чтобы взлетать и приземляться вертикально.

Источник: Defenseworld