Физики придумали охлаждающий пластырь

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Ученые разработали пластырь, который может спасти человека от жары.

Специалисты сделали революционный прорыв, они придумали пластырь, который защищает не только от жары, но и от холода, информирует enovosty.com/news.

Разработчики говорят, что они использовали особенные материалы, используемых для разницы в температуре. Механизм заключается в том, что пластырь работает от батареи, а потом эта энергия подстраивается под тело человека, подбирая нужный температурный режим.

Пластырь одевается под одежду. Сейчас это устройство находится на начальном этапе создания. Но они уверенны, что оно будет пользоваться популярностью.