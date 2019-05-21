Физики придумали охлаждающий пластырь

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

В цветочных венках могут быть даже домашние любимцы

Все фото »

Новости технологий

21.05.2019 г.
14:45Украинские мобильные операторы рассказали о перспективах 5G в Украине
14:16США приняли на вооружение крылатые ракеты с импульсными электромагнитными излучателями
13:27Facebook разрабатывает самообучающихся роботов
12:30Физики придумали охлаждающий пластырь
20.05.2019 г.
14:27Опубликован первый снимок строящейся ракеты Starship от SpaceX (ФОТО)
13:55Сегодня вступает в силу отказ от физического эталона килограмма
13:18Ученые выявили неожиданные последствия Чернобыля
Все новости технологий

Аналитика

20.05.2019

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и заборизация Крыма
Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады, Владимир Гройсман подал в оставку,
20.05.2019

Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском

Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском
В своей иннаугурационной речи Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады (ВР) и назначении досрочных выборов. Насколько правильным ...
17.05.2019

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Беларусь приостановила транзит в Украину, Турчинов подал в отставку, а Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список россиян, - такими были ...

Последние новости

21.05.2019 г.
14:47 Джамала очаровала поклонников тизером нового клипа (ВИДЕО)
14:45 Украинские мобильные операторы рассказали о перспективах 5G в Украине
14:29 В Украине хотят отменить школьную форму
14:22 «Готовы выполнить закон и способствовать своевременному запуску реформы», - директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк
14:16 США приняли на вооружение крылатые ракеты с импульсными электромагнитными излучателями
14:13 Bloomberg: В 2040 году на дорогах мира будут находиться 500 млн пассажирских и 40 млн коммерческих электромобилей
14:06 Стало известно, какие продукты нельзя есть мужчинам
14:03 В День Киева в столице ограничат движение транспорта: полный список улиц
13:58 HBO опубликовал трейлер новой серии «Чернобыля» (ВИДЕО)
13:58 Израиль и ХАМАС договорились о полном перемирии на шесть месяцев
13:45 Что нужно знать о китайском технологическом гиганте Huawei и его конфликте с США
13:33 Семь специй, которые эффективно борются с гипертонией
13:29 Хаос в Париже: мигранты захватили крупнейший аэропорт Франции
13:27 Facebook разрабатывает самообучающихся роботов
13:24 "Месть за побратимов": ВСУ уничтожили комбата боевиков «ДНР» (ВИДЕО)
13:09 Медики сообщили об опасности удаления аппендикса
12:50 Назван возможный новый глава МИД Украины
12:47 Президент Мексики хочет отказаться от финансовой помощи США и легализовать наркотики
12:46 Не сдаются: США намерены нанести мощный удар по "Северному потоку-2"
12:44 На Буковине пронесся мощный смерч (ВИДЕО)
12:30 Физики придумали охлаждающий пластырь
11:50 Месси впервые превзошел Роналду по количеству голов
11:49 Украинский телеканал угодил в громкий скандал из-за инаугурации Зеленского
11:43 У Москвы появилась блестящая возможность по Украине, - Пионтковский
11:37 Украина торгует с ЕС себе в ущерб. Названы цифры
11:23 В Украине будет меньше проверок бизнеса
10:42 Стало известно, какие регионы Украины накроет непогода
10:38 Полторак пояснил, почему написал рапорт на увольнение
10:31 "Оставьте нас в покое": Ельченко поставил Россию на место
10:20 В Украину прибыла миссия МВФ
10:00 Мадуро хочет досрочных выборов
09:49 Украинский "Терминатор": Для украинских военных разработали боевого робота "Ласку" (ФОТО)
09:40 Вакарчук рассказал, что хочет делать в Раде
09:15 Совбез ООН поставил Россию на место (ВИДЕО)
09:13 Трамп увеличил импорт российской нефти
08:50 Иран увеличил производство урана
08:46 Отставка Гройсмана: Премьер рассказал о подробностях и причинах
08:33 Указ о роспуске Рады - политическое решение. Пономарь пояснил, что это значит
08:30 "Точки смерти": В Сети появились показательные фото Донбасса и Сирии
08:25 Брата Путина заподозрили в отмывании $230 миллиардов
08:06 Война на Донбассе: Украинцы дали жесткий ответ врагу
20.05.2019 г.
22:30 На Харьковщине мужчина в автобусе пытался взорвать пассажиров гранатой (ВИДЕО)
22:00 Стало известно, в каком городе самые высокие зарплаты
21:20 Оказалось, фруктовые соки увеличивают риск ранней смерти
20:58 Украинцы все чаще становятся жертвами "телефонных" афер
20:28 The Washington Times: В Ираке произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США
20:09 Супрун рассказала, как будет работать Минздрав после отставки Гройсмана
20:00 В одном из столичных парков появились кнопки для вызова полиции
19:43 The Associated Press: High-tech Эстония голосует онлайн на выборах в Европарламент
19:12 США передали ВСУ современные контрбатарейные радары (ФОТО)
18:52 Тимошенко приветствует роспуск Рады и готова к участию в досрочных выборах (ВИДЕО)
18:43 В Киеве неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу квалификационной комиссии судей
18:38 Гриценко высказался в поддержку решения Зеленского о роспуске Рады
18:08 Гройсман собирается подать в отставку (ВИДЕО)
17:54 Еврокомиссар подчеркнула безоговорочный приоритет ЕС в отношениях с Украиной
17:47 В Украине с 1 июля повышается размер прожиточного минимума
17:13 СБУ пресекла сбыт информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни Украины
16:58 В Армении премьер-министр заблокировал все суды страны, - Бутусов
16:29 Королева Британии поздравила Зеленского с инаугурацией
15:56 Зубко советует украинцам не ждать снижения стоимости газа, а двигаться в сторону энергоэффективности
Все новости »

Физики придумали охлаждающий пластырь

Главная » Последние новости » Новости технологий » Физики придумали охлаждающий пластырь
 
Печать Отправить на почту

 

 

Ученые разработали пластырь, который может спасти человека от жары.

Специалисты сделали революционный прорыв, они придумали пластырь, который защищает не только от жары, но и от холода, информирует enovosty.com/news.

Разработчики говорят, что они использовали особенные материалы, используемых для разницы в температуре. Механизм заключается в том, что пластырь работает от батареи, а потом эта энергия подстраивается под тело человека, подбирая нужный температурный режим.

Пластырь одевается под одежду. Сейчас это устройство находится на начальном этапе создания. Но они уверенны, что оно будет пользоваться популярностью.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 77

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Вакарчук рассказал, что хочет делать в Раде
Отставка Гройсмана: Премьер рассказал о подробностях и причинах
Указ о роспуске Рады - политическое решение. Пономарь пояснил, что это значит
Вакарчук рассказал, что хочет делать в РадеОтставка Гройсмана: Премьер рассказал о подробностях и причинахУказ о роспуске Рады - политическое решение. Пономарь пояснил, что это значит
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и Кабмина и "заборизация" Крыма
Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском
Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге
Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
Американские разборки в Земле Киевской (обновлено)
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Все статьи


Читайте также

Физики научили водоросли добывать электричество
 Физики открыли новый тип магнитов
Физики создали неледенеющий металл
 Физики разработали биоразлагаемую батарею
Сенсационно: Новая тайна пирамиды Хеопса потрясла физиков
 Физики показали, как работает самый быстрый двигатель в мире (ВИДЕО)
Физики модернизировали большой адронный коллайдер
 Инженеры в США создали электронный пластырь для хронических ран

Армия

Радиолокационная станция метрового диапазона волн МР-1
Зенитно-ракетный комплекс RBS 90 (Швеция)
Беспилотный летательный аппарат Sperwer (Франция)
Бронетранспортер Saurer 4K (Австрия)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
АЛЬТМАН
Владимир
ПУТИН
Виталий
ЯРЕМА
Павел
ПЕТРЕНКО
Все персоны    >>


ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД


астрологи о новоизбранном президенте Зеленском


Последние новости в соцсетях



bigmir)net TOP 100

 