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Facebook разрабатывает самообучающихся роботов

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Корпорация Facebook создала экспериментальное подразделение, которое будет заниматься изготовлением ИИ-роботов.

Используя искусственный интеллект и машинное обучение, экспериментальный филиал Facebook Research займется созданием уникальных роботов, информирует enovosty.com/news.

Специалисты подразделения намерены создать робота, который будет полностью автономным и умеющим самостоятельно учиться. Системы робота будут анализировать информацию, полученную с необработанных данных. Благодаря такому подходу, по словам ученых, можно добиться лучшей адаптивности разработки к новым обстоятельствам.

В качестве основы искусственного интеллекта взято обучение на базе модели RL. Это значит, что робот будет «умнеть» благодаря серии проб и ошибок.

Роберто Каландра, один из сотрудников Facebook Research, заявил о намерении научить робота хождению. По его словам, передвижение – одна из наисложнейших задач в робототехнике. «Именно это делает ее невероятно захватывающей», — подытожил Каландра.

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Первоначально в робота не намерены закладывать алгоритм движения. Он в процессе своей «жизни» должен будет сам научиться ходить. Чем больше робот экспериментирует, тем более умным он будет, уверены в Facebook.

На пути к созданию самообучающегося робота Facebook Research уже представило манипулятор, который может взаимодействовать с джойстиком и перемещать кубик с 20 гранями.

Facebook разрабатывает самообучающихся роботов


Автор: Катерина Лукьянчук
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