ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния»

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния» ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния»

Закрыть Отправить

Это первая из десяти кораблей группы подводных лодок класса Вирджиния, известная как Block IV.

ВМС США получили в пятницу новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния», информирует enovosty.com/news.

«USS Vermont — 19-я подводная лодка класса Вирджиния ВМС США. Это первая из десяти кораблей группы подводных лодок класса Вирджиния, известная как Block IV. Эти корабли воплощают обязательства ВМФ и промышленности по доступной поставке для флота новых подводных лодок с непревзойденной скрытностью и ударной мощью», — говорится в заявлении, сделанном компанией General Dynamics Electric Boat, 17 апреля.

Подводные лодки класса Вирджиния:

Читайте: Новейший беспилотный вертолет ВМС США успешно завершил испытания

Подводные лодки класса Вирджиния водоизмещением 7 835 тонн имеют длину корпуса 115 метров и диаметр 10,3 метра. Они способны развивать скорость свыше 25 узлов и могут погружаться на глубину, превышающую 244 метра. Также они способны нести торпеды повышенной мощности Mark 48 и крылатые ракеты Tomahawk.

Этот класс быстроходных подводных лодок строился, чтобы заменить стареющие лодки класса Los Angeles. Корабли оснащены двенадцатью трубами системы вертикального пуска (VLS), 4 торпедными аппаратами, торпедами Mk 48 ADCAP, крылатыми ракетами UGM-109 Tomahawk, минами Mk 60 CAPTOR, современными мобильными минами и беспилотными подводными аппаратами.

В течение 33-летнего срока службы подводным лодкам Block I-III придется пройти четыре этапа технического обслуживания в депо и провести 14 развертываний. Изменения в дизайне Block IV позволят сократить объем плановых работ по техническому обслуживанию депо до трех и увеличить развертывание до 15.

Источник: Defenseworld