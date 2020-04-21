ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния»
Это первая из десяти кораблей группы подводных лодок класса Вирджиния, известная как Block IV.
ВМС США получили в пятницу новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния», информирует enovosty.com/news.
«USS Vermont — 19-я подводная лодка класса Вирджиния ВМС США. Это первая из десяти кораблей группы подводных лодок класса Вирджиния, известная как Block IV. Эти корабли воплощают обязательства ВМФ и промышленности по доступной поставке для флота новых подводных лодок с непревзойденной скрытностью и ударной мощью», — говорится в заявлении, сделанном компанией General Dynamics Electric Boat, 17 апреля.
Подводные лодки класса Вирджиния:
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Подводные лодки класса Вирджиния водоизмещением 7 835 тонн имеют длину корпуса 115 метров и диаметр 10,3 метра. Они способны развивать скорость свыше 25 узлов и могут погружаться на глубину, превышающую 244 метра. Также они способны нести торпеды повышенной мощности Mark 48 и крылатые ракеты Tomahawk.
Этот класс быстроходных подводных лодок строился, чтобы заменить стареющие лодки класса Los Angeles. Корабли оснащены двенадцатью трубами системы вертикального пуска (VLS), 4 торпедными аппаратами, торпедами Mk 48 ADCAP, крылатыми ракетами UGM-109 Tomahawk, минами Mk 60 CAPTOR, современными мобильными минами и беспилотными подводными аппаратами.
#USSVermont Becomes Latest Virginia-Class Fast-Attack Submarine in Service
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— U.S. Navy (@USNavy) April 18, 2020
В течение 33-летнего срока службы подводным лодкам Block I-III придется пройти четыре этапа технического обслуживания в депо и провести 14 развертываний. Изменения в дизайне Block IV позволят сократить объем плановых работ по техническому обслуживанию депо до трех и увеличить развертывание до 15.
Источник: Defenseworld