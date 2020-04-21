ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

21.04.2020 г.
20:59Сотрудники НАСА рассказали, как работают дома во время карантина
15:00ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния»
12:20Иранская армия представила 12 новых боевых беспилотников большой дальности
20.04.2020 г.
16:59В Израиле проходит испытание прибор, который способен определить носителя COVID-19 по выдыхаемому им воздуху
18.04.2020 г.
00:42Facebook добавил «заботливый лайк» обнимающий сердечко
17.04.2020 г.
22:09В Украине прошёл испытания модернизированный танк Т-72 на глубине 5 метров (ВИДЕО)
07:40Крупнейший китайский гидросамолет успешно прошел испытания (ВИДЕО)
Все новости технологий

Аналитика

20.04.2020

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Разрешилась загадка весеннего сезона 2020 года. Парада к 75-летию Победы в Москве 9 мая не будет. Официально – по просьбе ветеранских организаций. Реально ...
17.04.2020

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Коронавирус COVID-19 продолжает отнимать человеческие жизни, Киев оказался под ударом пыльной бури, а некоторые страны начали постепенно выходить из ...
17.04.2020

Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»

Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
О практических и юридических проблемах антиэпидемической политики, о необходимых законодательных изменениях и посткризисных ожиданиях бизнеса, наше интервью ...

Последние новости

21.04.2020 г.
20:59 Сотрудники НАСА рассказали, как работают дома во время карантина
20:38 Подразделение ПВО 36-й бригады морской пехоты успешно провело тактико-специальные учения (ФОТО)
20:12 Россия - страна, победившая COVID-19 или статистика, вводящая в ступор, - Злой Одессит
19:56 СБУ разоблачила 207 агитаторов, которые распространяли фейки о COVID-19
19:28 В Германии продолжает расти число заболевших на COVID-19
19:26 Иммиграция в США будет приостановлена из-за пандемии, - Трамп
19:15 Ресторанный бизнес просит власть разрешить им открыть летние террасы для посетителей
19:06 Нацполиция блокировала мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)
18:38 В сети появилось фото необычного пылевого смерча, который пронёсся под Киевом
18:29 У переболевших на COVID-19 иммунитета хватает на три месяца, - ученые
18:24 Украина достигла позиции ведущего реформатора, - ОЭСР
18:17 Обсервация грозит всем, кто посещал пасхальную службу в Святогорской лавре, - Кириленко
18:10 Россия в огне: В Сибири горит полмиллиона гектаров леса
18:04 Ученые нашли научное обоснование применения хлорохина при лечении COVID-19
17:51 Елена Баженова рассказала о влиянии последствий пандемии COVID-19 на экономическую ситуацию в стране
17:26 В Чернобыльской зоне продолжаются пожары
17:03 Жизнь в условиях карантина — это не временная мера, а новая реальность, - ВОЗ
16:58 В Польше задержали фейкового "украинского генерала" с арсеналом оружия
16:39 В Индии украинец с другими туристами из-за нехватки денег жил в пещере после введения карантина
16:23 В РФ стремительно растет число заболевших на COVID-19
15:40 Мировой банк и ЕС отметили успехи Украины в реформировании системы госфинансов
15:04 Загрязнение воздуха повышает риск смерти от COVID-19, - исследования
15:00 ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния»
14:40 Компания Ferrari собирается вывести на рынок кроссовер: подробности о новинке
14:20 Королеве Елизавете II - 94 года: как самые близкие поздравили Ее Величество
13:40 Италия начнет ослаблять карантин с 4 мая: премьер-министр Конте
13:24 Сложный период: Какие опасности грозят агросектору Украины
13:20 Старые, но практичные: ТОП-3 автомобиля с самой надежной подвеской
13:15 Не гаджетами едиными: Украинские дети запустили полезный проект
13:00 Аэропорт "Борисполь" оказался в ТОП-40 крупнейших европейских аэропортов
12:58 Портников рассказал, кто виновен в лесных пожарах в Украине
12:40 Выставка тюльпанов на Певческом поле в режиме онлайн: появились невероятные снимки
12:30 Новая нефтяная реальность или кто кого “поставил на колени”, - "Злой одессит"
12:20 Иранская армия представила 12 новых боевых беспилотников большой дальности
12:13 Тысячи людей без работы: Какие навыки помогут во время кризиса
11:47 Неудачная операция: Ким Чен Ын находится в критическом состоянии, - источники
11:16 Важное заявление о карантине: На сколько продлят и куда можно будет ходить
11:02 Как не заразиться коронавирусом: Комаровский дал реальные советы
09:55 Воздух в Киеве: Ситуация опять изменилась
09:14 "Ситуация тяжелая, Россию не убьёт": Эксперт доступно пояснил, что происходит на рынке нефти
09:03 Цена на нефть уходит в крутое пике: Кто извлечет выгоду и что будет дальше
08:44 Ученные рассказали, каких людей "боится" коронавирус
08:40 Путин сидит в роскошном бункере и только посылает наверх успокоительные сигналы, - Аnti-colorados
08:26 Вспышка COVID-19: В Минздраве назвали новую опасную дату
08:22 Израильский врач назвал неожиданный симптом коронавируса
08:20 "Предотвратить трагедию возможно": Глава ВОЗ сделал тревожное заявление о COVID-19
08:14 Война на Донбассе обострилась: ВСУ понесли потери и отомстили врагу
07:50 General Motors совместно с китайским автогигантом подготовили мощного конкурента Skoda Octavia
07:40 Названа ориентировочная сумма ущерба от пожаров на Житомирщине
07:30 Украинский самолет Ан-225 "Мрия" установил новый мировой рекорд
07:25 Бобры нашли сумку с деньгами и построили из нескольких тысяч долларов плотину
07:15 В Украине могут рекордно подешеветь бензин и дизтопливо
07:00 Цветет ствол: в Ужгороде распустилось уникальное дерево (ФОТО)
00:13 Нет - пандемии: В каких странах отрицают наличие коронавируса или не воспринимают его всерьез
20.04.2020 г.
23:48 Коронавирус слабеет: Учёные обнаружили первую значительную мутацию вируса
23:43 В Беларуси решили не отказываться от парада 9 мая из-за коронавируса
23:23 Врачи рекомендуют обработать упаковки продуктов: коронавирус может жить на них до трех суток
23:13 Наемники РФ трижды открывали огонь: погиб украинский воин, есть раненые
23:06 Падение рынка: росcийская нефть Urals ушла в крутое пике вслед за американской WTI
22:25 Нефть продолжает пробивать дно: нефть WTI подешевела на 300% и стоит минус 40 долларов за баррель
Все новости »

ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния»

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния»
 
Печать Отправить на почту

 

 

Это первая из десяти кораблей группы подводных лодок класса Вирджиния, известная как Block IV.

ВМС США получили в пятницу новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния», информирует enovosty.com/news.

«USS Vermont — 19-я подводная лодка класса Вирджиния ВМС США. Это первая из десяти кораблей группы подводных лодок класса Вирджиния, известная как Block IV. Эти корабли воплощают обязательства ВМФ и промышленности по доступной поставке для флота новых подводных лодок с непревзойденной скрытностью и ударной мощью», — говорится в заявлении, сделанном компанией General Dynamics Electric Boat, 17 апреля.

ВМС США получили первую атомную подводную лодку класса IV в Вирджинии

Подводные лодки класса Вирджиния:

Читайте: Новейший беспилотный вертолет ВМС США успешно завершил испытания

Подводные лодки класса Вирджиния водоизмещением 7 835 тонн имеют длину корпуса 115 метров и диаметр 10,3 метра. Они способны развивать скорость свыше 25 узлов и могут погружаться на глубину, превышающую 244 метра. Также они способны нести торпеды повышенной мощности Mark 48 и крылатые ракеты Tomahawk.

Этот класс быстроходных подводных лодок строился, чтобы заменить стареющие лодки класса Los Angeles. Корабли оснащены двенадцатью трубами системы вертикального пуска (VLS), 4 торпедными аппаратами, торпедами Mk 48 ADCAP, крылатыми ракетами UGM-109 Tomahawk, минами Mk 60 CAPTOR, современными мобильными минами и беспилотными подводными аппаратами.

В течение 33-летнего срока службы подводным лодкам Block I-III придется пройти четыре этапа технического обслуживания в депо и провести 14 развертываний. Изменения в дизайне Block IV позволят сократить объем плановых работ по техническому обслуживанию депо до трех и увеличить развертывание до 15.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 393

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
Все статьи


Читайте также

ВМС США отримали новий атомний підводний човен класу «Вірджинія»
 Новейший беспилотный вертолет ВМС США успешно завершил испытания
ВМС США ввели в строй новейшую атомную субмарину USS Delaware
 ВМС США собираются купить ракеты, которые смогут поражать комплексы С-300 и С-400
Корабль ВМС США USS Gabrielle Giffords вышел на патрулирование в Южно-Китайское море
 В США спустили на воду новый десантный корабль USS Fort Lauderdale (ВИДЕО)
Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35
 ВМС США получили первый катер на воздушной подушке типа SSC (ФОТО)

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Китайская армия представила вооруженных пулеметами наземных роботов (1651)

Facebook добавил «заботливый лайк» обнимающий сердечко (1504)

Крупнейший китайский гидросамолет успешно прошел испытания (ВИДЕО) (1083)

Самая "продвинутая" версия истребителя F-15 совершила свой первый полет (ВИДЕО) (990)

В Украине прошёл испытания модернизированный танк Т-72 на глубине 5 метров (ВИДЕО) (911)

Стало известно, когда ВМФ США планирует первые запуски гиперзвукового оружия с субмарины (859)

В Израиле проходит испытание прибор, который способен определить носителя COVID-19 по выдыхаемому им воздуху (670)

Иранская армия представила 12 новых боевых беспилотников большой дальности (424)

ВМС США получили новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния» (392)

Южная Корея создаст военный институт для изучения ИИ, стелс-технологий и лазерного оружия (240)

Армия

Снайперская винтовка ТАСКО 7ЕТ3
Вертолет Eurocopter NHI NH90 (Германия-Франция)
Зенитная установка ЗУ-23-2
Боевой модуль «Тайпан»
Вся армия    >>

Персоны

Зеленский
Владимир
Варичев
Яков
Савченко
Надежда
Южанина
Нина
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: На Черниговщине после пылевой бури образовалась пустыня (ФОТО) (13887)

Новая карикатура Сергея Елкина о кремлевской башне стала хитом Сети (9894)

«Крупнейшее поражение эпохи Путина»: Россия заплатит за сделку с саудитами нефтяным наследием СССР (9734)







Коронавирус

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help
Loading...



bigmir)net TOP 100

 