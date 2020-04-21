Сотрудники НАСА рассказали, как работают дома во время карантина

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Сотрудники Лаборатории реактивного движения НАСА рассказали, как работают дома во время карантина

В разгар пандемии коронавируса многие приспосабливаются к домашней работе. Режим самоизоляции затронул многие компании, в том числе и сотрудников Лаборатории реактивного движения НАСА, которые ответственны за марсоход Mars Curiosity

«Мы находимся в одном интернет-пространстве и обмениваемся изображениями и данными», — говорит руководитель группы, астрофизик Алисия Олбо. Ученые оказались без 3D-очков, которые они обычно используют для анализа изображений с Марса. Эти очки, как и наушники виртуальной реальности, нуждаются в мощных компьютерах для правильной работы, информирует enovosty.com/news.

Теперь сотрудники лаборатории используют для работы более простые очки. Они менее менее удобны, чем лабораторные очки, но позволяют команде Curiosity планировать маршруты движения марсохода.

Уже были успешно проведены мероприятия по бурению породы, запланированные еще 20 марта. “Исследования поверхности Марса не стоят на месте. Мы продолжаем выполнять свою работу”, — говорит Алисия Олбо.