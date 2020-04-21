Иранская армия представила 12 новых боевых беспилотников большой дальности

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Иран представил 12 новых боевых беспилотников большой дальности в субботу в Тегеране.

«Новые дроны обладают способностями автоматической посадки и взлета. Они скоро вступят в ВВС. В этом году мы увидим большой скачок производства», — заявил во время церемонии представления начальник ВВС Исламской Республики Иран (IRIAF) Азиз Насирзаде, информирует enovosty.com/news.

Иранские военные также представили 3 типа других беспилотников, один из которых имеет реактивный двигатель.

«Поскольку беспилотники оснащены различными типами бомб и ракет, они могут использоваться силами в боевых задачах», — заявил министр обороны Амир Хатами.

В число новых беспилотников входят такие модели как Karrar («Нападающий») и Ababil-3 («Ласточка-3»).

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Беспилотники имеют дальность полета до 1000 км и продолжительность полета от трех до восьми часов.

В последние годы Иран все больше развивает технологию беспилотных летательных аппаратов. На авиасалоне MAKS 2019 в России был представлен беспилотный летательный аппарат. Через несколько месяцев была обнаружена обновленная версия беспилотного летательного аппарата Farpad с возможностями радиоэлектронной борьбы.

Источник: Defenseworld