Южная Корея купит американские многоцелевые ракеты AGM-114R Hellfire II

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

21.03.2021 г.
20:00Южная Корея купит американские многоцелевые ракеты AGM-114R Hellfire II
19:58Биологи вырастили слезные железы человека и заставили их плакать
19:27«Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск о хакере из России, который хотел взломать Tesla
11:54На спутнике Земли хотят создать лунный ковчег для биоматериалов
11:00Новый многофункциональный истребитель Rafale M F3-R достиг полной боевой готовности
10:33В США построят район, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере (ФОТО)
09:03В Украине увеличат количество участков, на которых будут измерять скорость движения автомобилей: карта
Все новости технологий

Аналитика

21.03.2021

Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина

Война за Мотор Сич. Страдает опять Украина
Запорожское авиадвигательное предприятие "Мотор Сич" стало мотором в глобальных разборках США и Китая. В числе главных пострадавших, как и водится, оказалась ...
19.03.2021

Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное

Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
18 марта 2014 года президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал с самопровозглашенным «руководством» АР Крым и Севастополя договор о ...
15.03.2021

Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ

Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Офіційний Київ та керівництво окупованих РФ Луганської та Донецької псевдо-республік звинувачують один одного в підготовці провокацій і подальшому відновленні ...

Последние новости

21.03.2021 г.
21:46 Курьез: Пес стал героем матча чемпионата Украины (ВИДЕО)
21:02 Все операции по трансплантации печени и почек будут делать в Украине
20:47 Украинская ПВО обязана автоматически уничтожать воздушные цели России, - Бессмертный (ВИДЕО)
20:33 "Вам тепло в куртке за 600 тысяч грн?" - В Раде оценили обновку министра Степанова (ВИДЕО)
20:22 Украинцам озвучили штрафные сакции за несвоевременную уплату налогов
20:12 В Кабмине назвали сроки запуска метро на Троещину
20:00 Южная Корея купит американские многоцелевые ракеты AGM-114R Hellfire II
19:58 Биологи вырастили слезные железы человека и заставили их плакать
19:50 Вход в Офис президента Зеленского замуровали фанерой (ФОТО)
19:40 Под корой Марса может скрываться океан, - исследование НАСА
19:27 «Преступленіе и наказаніе»: Илон Маск о хакере из России, который хотел взломать Tesla
19:05 Турецкий ударный вертолет будет оснащен украинским двигателем
18:50 В Украине растаможить автомобиль можно будет через портал государственных услуг «Дія»
18:39 "Укроборонпром" хочет поуправлять арестованным заводом "Мотор Сич"
18:30 Украина никогда не согласится на новые предложения России по Донбассу, - Ермак
18:10 "Предлагаю собрать внеочередное заседание Рады по десяткам тысяч умерших от ковида, которых убила ваша власть", - Устинова
18:00 США без статуи Свободы и Париж без пирамиды Лувра: как выглядели города без своих визиток
17:25 В Украину идут снег и заморозки, - синоптик
17:00 В Киевской области с 21 марта ужесточили карантин: что оказалось под запретом
14:35 Украинский парк легковых авто самый изношенный в Европе
14:30 В Сети показали, как выглядит самый крутой в мире кортеж из автомобилей (ВИДЕО)
14:21 В 2020 году Украину покинуло около 70 тыс. врачей, - исследование
14:00 Какое место занимает Украина в мировом аграрном экспорте: инфографика
13:37 В Украину возвращается зима: какие районы накроют морозы и снегопады
13:20 В Киеве эвакуатор забрал машину под сопровождение саксофона: забавное видео
13:10 Медведчук проиграл суд по запрету книги «Дело Василия Стуса»
12:40 У Зеленского прикинули ущерб, нанесенный во время акции в поддержку Стерненко
12:30 Фотограф 12 лет снимал Млечный путь: что из этого получилось (ФОТО)
12:27 Зеленский заявил о введении экономических паспортов для детей (ВИДЕО)
12:17 В сети показали, как озера в Крыму превращаются в лужи (ФОТО)
12:00 В Европе придумали оригинальный способ бороться с пьяным вождением
11:54 На спутнике Земли хотят создать лунный ковчег для биоматериалов
11:30 Изучение антител к COVID-19 выявило большое количество переболевших среди детей
11:28 В Раде предлагают Лину Костенко выдвинуть на Нобелевскую премию
11:17 Зафиксирована первая смерть после прививки вакциной Pfizer в Гонконге
11:04 У Авакова обвинили Порошенко в провокациях под Офисом Зеленского
11:00 Новый многофункциональный истребитель Rafale M F3-R достиг полной боевой готовности
10:53 Решение о работе общественного транспорта в Киеве примут 22 марта
10:33 В США построят район, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере (ФОТО)
10:30 В Киеве появится Американский университет: подробности
10:21 В Сети опубликовали момент крушения афганского военного вертолета (ВИДЕО)
10:16 Несмотря на локдаун "Эпицентр" в Киеве продолжает работать (ФОТО)
10:04 Болгария высылает нескольких российских дипломатов из-за шпионажа
10:00 Стало известно, какой автомобиль обслуживать дороже всего
09:48 В Черное море зашел американский ракетный эсминец Thomas Hudner (ВИДЕО)
09:21 Уже летом в ЕС будут введены "паспорта вакцинации", признанные Европейским агентством по лекарственным средствам
09:11 Ученые выяснили, когда на Земле закончатся нефть и газ
09:03 В Украине увеличат количество участков, на которых будут измерять скорость движения автомобилей: карта
08:52 Очередной "герой парковки" в Киеве повредил дорожный знак (ВИДЕО)
08:30 В Украине впервые за 50 лет обновят систему предсказания погоды
07:30 Настоящая весна в одесском ботсаду: распустились ирисы, подснежники и крокусы (ФОТО)
07:00 Глава Минздрава рассказал, через сколько дней формируется иммунитет после вакцинации от COVID-19
20.03.2021 г.
22:00 Для армии США модернизируют беспилотный самолет Shadow
20:45 Сторонники Стерненко облили Офис президента краской, разбили стекла и зажгли фаеры (ФОТО)
19:02 МИД Украины назвал указ Путина о владельцах земель в Крыму юридически ничтожным
18:53 Представитель ВОЗ оценила перспективы возобновления международного туризма
Все новости »

Южная Корея купит американские многоцелевые ракеты AGM-114R Hellfire II

Главная » Последние новости » Новости технологий » Южная Корея купит американские многоцелевые ракеты AGM-114R Hellfire II
 
Печать Отправить на почту

 

 

Республика Корея (Южная Корея) приняла решение о закупке партии многоцелевых ракет AGM-114R американского производства Hellfire II.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) выпустило пресс-релиз от 19 марта 2021 года, в котором объявлено, что Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Республике Корея за рубежом ракет AGM-114R Hellfire и связанного с ними оборудования на ориентировочную сумму 36 миллионов долларов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на DSCA.

Потенциальная продажа, о которой объявлено на сайте DSCA, включает 288 ракет AGM-114R Hellfire. Также в комплект входят запасные части АГМ-114Р; услуги правительства США и подрядчиков по инженерно-технической и логистической поддержке; ремонт и возврат; место хранения; и другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

В объявлениях DSCA говорится, что Республика Корея намеревается использовать эти ракеты Hellfire в дополнение к своим существующим ракетным возможностям и текущему арсеналу оружия для своего самолета AH-64E.

«Предлагаемая продажа улучшит способность Республики Корея противостоять текущим и будущим угрозам и обеспечит взаимодействие с другими пользователями ракет AGM-114R Hellfire в регионе», — говорится в сообщении DSCA. «Республика Корея не будет иметь проблем с принятием этого оборудования в свои вооруженные силы».

Читайте: Сестра Ким Чен Ына угрожает администрации Байдена

Южная Корея купит американские многоцелевые ракеты AGM-114R Hellfire II

Генеральным подрядчиком будет Lockheed Martin Corporation, Орландо, Флорида.

Многоцелевая ракета AGM-114R объединяет возможности всех предыдущих вариантов Hellfire II Semi-Active Laser (SAL) в единую ракету, которая поражает широкий спектр целей от систем ПВО до вражеских боевых единиц на открытом воздухе. Она может запускаться с армейских вертолетов и платформ БПЛА и обеспечивает пилоту повышенную оперативную гибкость.

Читайте: Армия США успешно испытала противоракету SM-3 Block IIA

Lockheed Martin заявляет, что Hellfire является основной ракетной системой класса «воздух-поверхность» для Вооруженных сил США и многих союзных стран.


Экономические новости youtube
Посещений: 197

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина
Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Законопроект «О системе общественного здоровья»: будут ли насильно вакцинировать украинцев
Все статьи





Читайте также

Сестра Ким Чен Ына угрожает администрации Байдена
 Отношения между Японией и Южной Кореей продолжают ухудшаться, - СМИ
Стало известно, когда Южная Корея представит прототип истребителя KF-X
 В Южной Корее разработали новый командирский бронированный автомобиль (ФОТО)
Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, - Reuters
 Британские истребители F-35 получат крылатые ракеты
Южная Корея получила противолодочный фрегат с буксируемым гидролокатором
 Южная Корея допустила к боевым действиям новый легкий вооруженный вертолет (ВИДЕО)

Армия

Беспилотный летательный аппарат М-7 «Небесный патруль»
Беспилотный летательный аппарат SpyLite (Израиль)
Бронетранспортер Bison (Канада)
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Ахметов
Ринат
Гройсман
Владимир
Назаренко
Виктор
Шевченко
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Что движет солнце и светила: Самые красивые истории любви

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Девушка из Японии, которая 15 лет не стригла волосы, стала звездой Сети (ФОТО) (10049)

Курьез: видео кортежа Зеленского активно обсуждают в сети (7468)

В Карпатах выпало почти 2 метра снега: впечатляющие кадры (ФОТО) (5853)


300_c2




работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help




bigmir)net TOP 100

 