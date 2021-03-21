Южная Корея купит американские многоцелевые ракеты AGM-114R Hellfire II

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Республика Корея (Южная Корея) приняла решение о закупке партии многоцелевых ракет AGM-114R американского производства Hellfire II.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) выпустило пресс-релиз от 19 марта 2021 года, в котором объявлено, что Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Республике Корея за рубежом ракет AGM-114R Hellfire и связанного с ними оборудования на ориентировочную сумму 36 миллионов долларов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на DSCA.

Потенциальная продажа, о которой объявлено на сайте DSCA, включает 288 ракет AGM-114R Hellfire. Также в комплект входят запасные части АГМ-114Р; услуги правительства США и подрядчиков по инженерно-технической и логистической поддержке; ремонт и возврат; место хранения; и другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

В объявлениях DSCA говорится, что Республика Корея намеревается использовать эти ракеты Hellfire в дополнение к своим существующим ракетным возможностям и текущему арсеналу оружия для своего самолета AH-64E.

«Предлагаемая продажа улучшит способность Республики Корея противостоять текущим и будущим угрозам и обеспечит взаимодействие с другими пользователями ракет AGM-114R Hellfire в регионе», — говорится в сообщении DSCA. «Республика Корея не будет иметь проблем с принятием этого оборудования в свои вооруженные силы».

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Генеральным подрядчиком будет Lockheed Martin Corporation, Орландо, Флорида.

Многоцелевая ракета AGM-114R объединяет возможности всех предыдущих вариантов Hellfire II Semi-Active Laser (SAL) в единую ракету, которая поражает широкий спектр целей от систем ПВО до вражеских боевых единиц на открытом воздухе. Она может запускаться с армейских вертолетов и платформ БПЛА и обеспечивает пилоту повышенную оперативную гибкость.

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Lockheed Martin заявляет, что Hellfire является основной ракетной системой класса «воздух-поверхность» для Вооруженных сил США и многих союзных стран.