Ученые сообщили, что на планете есть еще один Бермудский треугольник

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Ученый из Токио сделал сенсационное заявление. Он уверен, что в Тихом океане, есть участок, который в точности похож на Бермудский треугольник. Он добавляет, что в этой местности уже исчезло одно судно, на борту которого были люди. Эксперт уверен, что они попали в другое измерение.

Профессор Дзюнъити Яои утверждает, что эта аномальная зона находится недалеко от Японии. Японцы назвали это место Морем Дьявола Ведь в 2012 году исчезла связь с кораблем и экипажем, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что от судна не было получено SOS. Позже власть организовала спасательную операцию, которая так и не увенчалась успехом. Специалисты не нашли ни одной зацепки. В Море Дьяволо так и не обнаружили останки корабля или людей. До сих пор остается тайной, что случилось с кораблем.

Ученый Дзюнъити Яои уверен, что просто все члены экипажа вместе с кораблем попали в иное измерение. Он добавил, что это похоже на радиоволны, которые легко перемещаются в пространстве, но для человеческого глаза они не заметны. Специалист подчеркнул, что не только файлы, но и люди могут находиться в другом измерении, которое неуловимо органами чувств.