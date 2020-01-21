Автомобили Tesla будут доставлять астронавтов к ракетам SpaceX

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Астронавты NASA, которые вскоре отправятся в космос на ракете SpaceX, будут добираться к космодрому на Tesla Model X.

Издание Associated Press узнало, что вскоре американских астронавтов будут доставлять к ракетам SpaceX на электромобилях Tesla.

Журналисты добавили, что белый Tesla Model X уже привозил астронавтов на космодром во время испытательных учений. На электрокроссовере к ракете прокатились Даг Херли и Роберт Бенкен. , информирует enovosty.com/news.

Напомним, до этого времени американские астронавты ехали к космодрому на фургоне Astrovan. На данный момент уже выглядит подуставшим и несовременным.

Справка. На прошлой неделе корпорация SpaceX провела успешный тестовый запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. Этот тандем был запущен с мыса Канаверал. Запуск был признан успешным: аварийная система сработала через полторы минуты, а кораблю удалось вовремя подключить собственные двигатели и уйти на безопасное расстояние. Ракета была взорвана на 20-километровой высоте, а космический корабль успешно приземлился в океанских водах благодаря четырем парашютам.

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