Пугающие снимки с 70-летия Китая показывают, насколько мощной стала его армия (ФОТО)

1 октября Китайская коммунистическая партия отпраздновала 70-летие у власти, устроив грандиозный парад, в котором приняли участие 15 000 военнослужащих и некоторые из самых передовых оружейных технологий.

Китай является лидером в области гиперзвуковых технологий, как ранее заявил директор Азиатско-тихоокеанской программы безопасности в Центре новой американской безопасности Даниэль Климан. Во вторник через площадь Тяньаньмэнь прошли две новые ракетные системы — DF-41 и DF-17, которые, как предполагается, будут развивать скорость в 25 и 5 раз выше скорости звука, соответственно, информирует enovosty.com/news.

От дронов-невидимок до бомбардировщиков дальнего радиуса — что КПК продемонстрировала, чтобы отпраздновать свое седьмое десятилетие.