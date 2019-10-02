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Пугающие снимки с 70-летия Китая показывают, насколько мощной стала его армия (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Пугающие снимки с 70-летия Китая показывают, насколько мощной стала его армия (ФОТО)
 
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1 октября Китайская коммунистическая партия отпраздновала 70-летие у власти, устроив грандиозный парад, в котором приняли участие 15 000 военнослужащих и некоторые из самых передовых оружейных технологий.

Китай является лидером в области гиперзвуковых технологий, как ранее заявил директор Азиатско-тихоокеанской программы безопасности в Центре новой американской безопасности Даниэль Климан. Во вторник через площадь Тяньаньмэнь прошли две новые ракетные системы — DF-41 и DF-17, которые, как предполагается, будут развивать скорость в 25 и 5 раз выше скорости звука, соответственно, информирует enovosty.com/news.

От дронов-невидимок до бомбардировщиков дальнего радиуса — что КПК продемонстрировала, чтобы отпраздновать свое седьмое десятилетие.

Боевой беспилотник Gongji-11 дебютировал на параде 1 октября.

Китай стелс дрон

Согласно The Wall Street Journal , Gongji-11 — это боевой беспилотник, предназначенный для уклонения от обнаружения с помощью вражеского радара, очень похожий на пилотируемый бомбардировщик B-2 Spirit.

Эльза Кания, научный сотрудник, специализирующаяся на китайских военных инновациях в Центре безопасности и новейших технологий Джорджтаунского университета, рассказала The Wall Street Journal, что Gongji-11 может быть развернут на авианосцах ВМС НОАК.

Читайте: На военном параде в Китае показали комплекс DF-41 с межконтинентальной баллистической ракетой (ВИДЕО)

Сверхзвуковой дрон DR-8 тоже появился на параде.

Китайский сверхзвуковой дрон

DR-8, или WZ-8, является разведывательным беспилотником, который Китай может использовать для проникновения в воздушное пространство противника и сбора разведданных, включая определение ущерба, нанесенного некоторыми из баллистических ракет Китая, сообщает The Wall Street Journal.

Считается, что ракета DF-17 способна развивать скорость более чем в пять раз превышающую скорость звука.

Военные машины, несущие DF-17, катятся в качестве членов китайского военного марша почетного караула во время парада, посвященного 70-й годовщине основания коммунистического Китая в Пекине, во вторник, 1 октября 2019 года. Китайские военные продемонстрировали Новая гиперзвуковая баллистическая ядерная ракета считается способной пробить все существующие противоракетные щиты, развернутые США и их союзниками. Установленный на транспортном средстве DF-17 находился среди оружия, показанного во вторник во время массового военного парада, посвященного 70-летию основания китайского государства. (AP Photo / Ng Han Guan)

Как сообщает The Wall Street Journal, она предназначена для обхода систем противоракетной обороны противника, летя со скоростью более 3400 миль в час на малых высотах.

Военные самолеты рассеяли радужный дым по небу над площадью Тяньаньмэнь.

Китай военный самолет цвета

В модели H-6N ВВС PLA добавлен зонд для заправки топливом с воздуха

Заправка топливом H-6N

Воздушный эшелон самолетов-заправщиков

По данным Flight Global, во время парада также демонстрировался стратегический бомбардировщик ВВС PLA.

Читайте: Китай представит свой новый сверхзвуковой беспилотник на национальном военном параде (ФОТО)

H-6N может быть использован для сдерживания американских авианосцев, заходящих в Южно-Китайское море.

DF-41 — гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета Китая, которая, как сообщается, способна поражать цели вплоть до Соединенных Штатов.

DF-41

DF-41 имеет оценочный диапазон до 9,320 миль, что позволяет ей достичь любого места в Соединенных Штатах примерно за 30 минут.

«Это самая отзывчивая и гибкая стратегическая ядерная система Китая, способная сбросить несколько ядерных боеголовок на всю территорию Соединенных Штатов», — заявил The Wall Street Journal Анкит Панда, старший научный сотрудник Федерации американских ученых.

По данным Associated Press, некоторые аналитики считают, что ракета с ядерным оружием может развивать скорость, в 25 раз превышающую скорость звука.


Автор: Оксана Ельченко
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