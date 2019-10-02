Пугающие снимки с 70-летия Китая показывают, насколько мощной стала его армия (ФОТО)
1 октября Китайская коммунистическая партия отпраздновала 70-летие у власти, устроив грандиозный парад, в котором приняли участие 15 000 военнослужащих и некоторые из самых передовых оружейных технологий.
Китай является лидером в области гиперзвуковых технологий, как ранее заявил директор Азиатско-тихоокеанской программы безопасности в Центре новой американской безопасности Даниэль Климан. Во вторник через площадь Тяньаньмэнь прошли две новые ракетные системы — DF-41 и DF-17, которые, как предполагается, будут развивать скорость в 25 и 5 раз выше скорости звука, соответственно, информирует enovosty.com/news.
От дронов-невидимок до бомбардировщиков дальнего радиуса — что КПК продемонстрировала, чтобы отпраздновать свое седьмое десятилетие.
Боевой беспилотник Gongji-11 дебютировал на параде 1 октября.
Согласно The Wall Street Journal , Gongji-11 — это боевой беспилотник, предназначенный для уклонения от обнаружения с помощью вражеского радара, очень похожий на пилотируемый бомбардировщик B-2 Spirit.
Эльза Кания, научный сотрудник, специализирующаяся на китайских военных инновациях в Центре безопасности и новейших технологий Джорджтаунского университета, рассказала The Wall Street Journal, что Gongji-11 может быть развернут на авианосцах ВМС НОАК.
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Сверхзвуковой дрон DR-8 тоже появился на параде.
DR-8, или WZ-8, является разведывательным беспилотником, который Китай может использовать для проникновения в воздушное пространство противника и сбора разведданных, включая определение ущерба, нанесенного некоторыми из баллистических ракет Китая, сообщает The Wall Street Journal.
Считается, что ракета DF-17 способна развивать скорость более чем в пять раз превышающую скорость звука.
Как сообщает The Wall Street Journal, она предназначена для обхода систем противоракетной обороны противника, летя со скоростью более 3400 миль в час на малых высотах.
Военные самолеты рассеяли радужный дым по небу над площадью Тяньаньмэнь.
В модели H-6N ВВС PLA добавлен зонд для заправки топливом с воздуха
Воздушный эшелон самолетов-заправщиков
По данным Flight Global, во время парада также демонстрировался стратегический бомбардировщик ВВС PLA.
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H-6N может быть использован для сдерживания американских авианосцев, заходящих в Южно-Китайское море.
DF-41 — гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета Китая, которая, как сообщается, способна поражать цели вплоть до Соединенных Штатов.
DF-41 имеет оценочный диапазон до 9,320 миль, что позволяет ей достичь любого места в Соединенных Штатах примерно за 30 минут.
«Это самая отзывчивая и гибкая стратегическая ядерная система Китая, способная сбросить несколько ядерных боеголовок на всю территорию Соединенных Штатов», — заявил The Wall Street Journal Анкит Панда, старший научный сотрудник Федерации американских ученых.
По данным Associated Press, некоторые аналитики считают, что ракета с ядерным оружием может развивать скорость, в 25 раз превышающую скорость звука.
В параде приняли участие 15 000 военнослужащих.
Члены китайского военного почетного караула