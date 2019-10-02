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Китайское правительство представило 500-мегапиксельную камеру, способную засечь любое лицо в толпе

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китайское правительство представило 500-мегапиксельную камеру, способную засечь любое лицо в толпе
 
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Ученые в Китае представили новую «суперкамеру» для распознавания лиц, которая вызывает серьезные опасения по поводу гражданских свобод.

500-мегапиксельное устройство было представлено на прошлой неделе на Международной промышленной ярмарке. Как сообщается, оно в четыре раза более детализировано, чем человеческий глаз, и способно запечатлеть каждое лицо в толпе из десятков тысяч человек, информирует enovosty.com/news.

Система была создана в университете Фудань с помощью Чанчуньского института оптики, точной механики и физики Китайской академии наук.

Предполагается, что эта новая система камер будет использоваться в системе социального кредитования Китая, которая дает гражданам баллы в зависимости от того, как они живут, с критериями, которые включают пожертвования на благотворительность и следование закону.

В настоящее время Китай следит за своими гражданами и собирает данные об их поведении с помощью более 200 миллионов камер видеонаблюдения.

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Эта новая суперкамера увеличит способность китайского правительства следить за населением. Некоторые из наказаний за плохое поведение в рамках этой системы социальных кредитов включают в себя ограниченный доступ к возможностям поездок и обучения.

Задача обработки 500-мегапиксельных фотографий, вероятно, будет слишком интенсивной для этой системы, чтобы ее можно было сразу же использовать в широком масштабе. Вероятно, на данный момент она останется инструментом, который будет использоваться нечасто.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 698

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