Командование спецопераций США получило на вооружение новейший вариант вертолета MH-47 Chinook

Главная » Последние новости » Новости технологий » Командование спецопераций США получило на вооружение новейший вариант вертолета MH-47 Chinook Командование спецопераций США получило на вооружение новейший вариант вертолета MH-47 Chinook

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Обновления в версии Block II включают новые конструкции лопастей, основные изменения в системе привода и другие улучшения, такие как несегментированные топливные элементы.

Командование специальных операций США получило от Boeing свой самый первый MH-47G Block II Chinook в срок, согласно заявлению компании от 1 сентября, информирует enovosty.com/news.

В то время как другие пилоты вертолетов завидуют технологии Chinook для специальных операций, ее костяк остается старым. Многие из 61 вертолёта MH-47G относятся к 1960-м, 1970-м и 1980-м годам. И MH-47 — более тяжелый самолет, чем Chinook в активном армейском компоненте, из-за оборудования, которое добавлялось к вертолету из года в год. Chinook специального назначения весит примерно 25 тонн, тогда как обычный Chinook весит около 22 тонн.

«Эта поставка знаменует собой важный шаг для программы Chinook», — говорится в заявлении Энди Билта, менеджера программы Boeing H-47. «Новый Chinook даст силам специальных операций США значительно больше возможностей для выполнения чрезвычайно сложных миссий и позволит им выполнять эти миссии на поле боя будущего».

Обновления в версии Block II включают новые конструкции лопастей, основные изменения в системе привода и другие улучшения, такие как несегментированные топливные элементы.

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Хотя изначально армия планировала купить 542 вертолета Block II Chinook — 473 модели F и 69 моделей G, — служба решила сократить запланированное приобретение в своем бюджетном запросе на 2020 финансовый год с планами закупить только модели G для специальных операций.

Решение службы исключить этот вертолет из числа действующих сил было основано на необходимости высвободить будущие денежные средства для покрытия расходов на план по покупке двух новых будущих вертолетов с вертикальной подъемной силой для дальних штурмовых и разведывательных миссий.

Источник: Defensenews

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