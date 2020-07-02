Южная Корея разрабатывает новую футуристическую систему лазерного оружия

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Южнокорейский оборонный подрядчик Hanwha Defense в настоящее время разрабатывает новую систему футуристического оружия на транспортном средстве.

Новая система, называемая лазерной системой для взрывного уничтожения или LSED, предназначена для нейтрализации наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, информирует enovosty.com/news.

LSED будет использовать твердотельный лазерный луч теплоемкости, чтобы нагреть боеприпасы цели до момента, когда взрывчатый наполнитель воспламенится и начнет гореть. В результате нейтрализации происходит взрыв низкого уровня, который сводит к минимуму побочный ущерб. Кроме того, при использовании системы LSED персоналу, работающему против СВУ, не нужно покидать автомобиль и подвергать себя воздействию снайперского огня.

Hanwha Defense создает прототип новой лазерной системы во главе с Агентством по оборонному развитию (ADD).

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Hanwha Defense, подразделение оборонных решений при южнокорейском конгломерате Hanwha Group, является ведущей оборонной компанией Южной Кореи.

Источник: Defence-blog