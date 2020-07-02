Турецкие военные готовятся принять на вооружение новейшую систему ПВО SUNGUR

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Национальная система ПЗРК Турции SUNGUR готова вступить на службу в вооруженные силы.

«Система противовоздушной обороны Roketsan SUNGUR готова к вводу в эксплуатацию после успешных огневых испытаний», — написал сегодня в Твиттере президент оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, информирует enovosty.com/news.

По сообщениям турецких СМИ, в SUNGUR используется титановая боеголовка и радар большой дальности. В нем применили советскую технологию холодного пуска, при которой ракета выбрасывается газом, а ракетный двигатель зажигается после того, как ракета освобождает шахту. Этот же метод используется в российских системах противовоздушной обороны С-300 и С-400.

Ракета в хранилище

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Портативный SUNGUR может быть установлен на наземной, воздушной и морской платформах. По сообщениям, он может обнаруживать, отслеживать и поражать цели на 360 градусов от движущихся платформ.

Турция даже не намекала на развитие SUNGUR в прошлом. Детали, относящиеся к новой системе ПВО, окутаны тайной.

Более подробную информацию о версии SUNGUR и PORSAV (ПЗРК) сообщает Defense Turkey

Низкоуровневая система ПВО SUNGUR и ее версия ПЗРК, получившая название PORSAV, заменят ПЗРК Stinger в инвентаре Вооруженных сил Турции (TAF), начиная со второй половины 2020 года. Ожидается, что в ближайшем будущем она будет интегрирована с наземными, воздушными и морскими платформами в турецких вооруженных силах.

Ракета в системе оснащена двухступенчатым твердотопливным ракетным двигателем и имеет охлаждающую головку Aselsan типа Imaging Infrared (IIR). Ожидается, что PORSAV будет эффективен до высоты 4 км и дальности 6 км +. Предполагается, что ракета будет вооружена 3-килограммовой боеголовкой, начиненной вольфрамовыми шариковыми снарядами.

SUNGUR / PORSAV находится в стадии разработки с 2013 года. Согласно отчету о деятельности Министерства обороны США за 2015 год, выполненному в соответствии с требованиями Командования сухопутных войск Турции (TLFC), проект контракта на переносную ракетную систему противовоздушной обороны (PHSFS) был подписан между Министерством обороны и Roketsan 10 сентября 2013 года, сообщает Defense Turkey.

ПЗРК PORSAV заменят произведенный в США Stinger

Самоходная ракетная система SUNGUR обеспечит противовоздушную защиту наземных подразделений от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, низко-летящих самолетов и вертолетов. Она оснащена вращающимся на 360 градусов гиростабилизированной башней противовоздушной обороны, установленной на бронетранспортере VURAN 4×4 BMC.

Ожидается, что система противовоздушной обороны низкого уровня SUNGUR и национальные ПЗРК PORSAV поступят на вооружение TAF в конце 2020 года.

Источник: defenseworld