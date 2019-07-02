Первый в мире пассажирский корабль на батарейках отправится из Норвегии в Арктику

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В рейс готовится отправиться первое в мире круизное судно, частично функционирующее на батарейках. Корабль отплывет от берегов Норвегии и поплывет в Арктику.

Первый в мире пассажирский корабль, частично работающий на батарейках, готовится к своему первому рейсу. Маршрут проложат по Северо-Западному проходу на Аляску. После этого судно пойдет на юг и достигнет антарктических вод, информирует enovosty.com/news.

Конструкция корабля разработана сотрудниками компании Hurtigruten таким образом, чтобы оптимально выдерживать суровые условия климата.

Лайнер способен поместить 500 пассажиров. Он получил название Roald Amundsen. Имя ему дали в честь норвежского ученого-полярника, побывавшего на Южном полюсе в 1911 году.

Корабль Roald Amundsen лишь частично функционирует благодаря аккумуляторным батарейкам. Преимущественно лайнер использует морской газойл (нефтепродукт).

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Батарейный блок накапливает энергию благодаря двигателям и позже отдает ее. Аккумуляторы способны обеспечить от 45 до 60 минут автономной работы корабля.

Разработчики заявляют, что новый корабль будет на 1/5 меньше выбрасывать углекислого газа в атмосфере, нежели аналогичные судна, работающие без батареек.