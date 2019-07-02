Определен лучший дом в мире

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Стал известен обладатель премии AR House 2019. Им стал частный дом, расположенный в городе Курасике, в Японии.

Каждый год журнал The Architectural Review определяет самый лучший дом в мире и вручает премию AR House. В этом году данную награду получило жилье, построенное в японском городке Курасики, информирует enovosty.com/news.

Как сообщается на официальном ресурсе премии, дом-победитель был построен на базе проекта токийского архитектурного бюро General Design Co.

Базой для постройки стало старое жилище. Его модернизировали и улучшили до такой степени, чтобы оно отвечало всем запросам современности. В частности, строители полностью оставили родную крышу на доме. А фасад был изменен только частично.

Добавим, что в 2019 году на премию AR House претендовали более 200 жилых проектов. В конкурсе участвовали дома, построенные в разных уголках планеты.

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Победителя определяло жури. В его состав вошли знаменитые архитекторы и дизайнеры. Фигурировали такие имена, как: Такэси Хяйцу, Манте Кула и Стивен Тейлор.

Высоко оценены были и другие дома. Жюри очень понравилось жилье, построенное в Китае, Ирландии и Швеции. Добавим, что их курировали архитекторы и дизайнеры, занимающие должности в компаниях с мировыми именами.