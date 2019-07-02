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NASA объявили о своей следующей миссии в Солнечной системе

Главная » Последние новости » Новости технологий » NASA объявили о своей следующей миссии в Солнечной системе
 
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Следующая миссия НАСА — доставить вертолетоносец «Стрекоза» на спутник Сатурна Титан.

27 июня ученые НАСА объявили, что пунктом назначения их следующей миссии будет спутник Сатурна «Титан», запуск «Стрекозы» запланирован на 2026 год, и ожидается, что он приземлится на Титане к 2034 году. Оказавшись там, вертолет «Стрекоза» будет исследовать поверхность спутника, чтобы понять что общего у него с Землей, информирует enovosty.com/news.

Ожидается, что миссия будет способствовать поиску строительных блоков жизни, поскольку Стрекоза исследует луну и изучает ее атмосферу, состав поверхности, подземный океан и жидкие резервуары.

Эта миссия — первый случай, когда НАСА полетит на другую планету с несколькими роторами. Стрекоза имеет восемь роторов и летит как дрон, она будет исследовать различные среды на Титане в течение своей 2,7-летней миссии.

Сначала планируется исследование дюнных полей «Шангри-Ла» короткими рейсами, пока не достигнет кратера Селк, где есть свидетельства жидкой воды, энергии и органических веществ. В общей сложности Стрекоза пролетит 108 миль, что почти вдвое больше расстояния, пройденного всеми марсоходами, вместе взятыми.

Читайте: Специалисты NASA хотят отправить на Титан свой космический аппарат

Титан — самый большой спутник Сатурна и из более чем 150 известных спутников в нашей солнечной системе — единственный с существенной атмосферой. Он находится на расстоянии более 842 000 000 миль от Земли и является единственным другим местом в Солнечной системе, которое, как известно, имеет на поверхности жидкие озера, реки и моря.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 45

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