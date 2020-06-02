Немецкая армия испытывает новый пулемет MG4 A3

Главная » Последние новости » Новости технологий » Немецкая армия испытывает новый пулемет MG4 A3 Немецкая армия испытывает новый пулемет MG4 A3

Закрыть Отправить

Бундесвер в настоящее время испытывает новый вариант легкого пулемета MG4 A3, согласно недавнему выпуску новостей.

Федеральное управление Немецкой Федерации Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке (BAAINBw) обратилось в армейскую воздушно-десантную бригаду 26 из Цвайбрюккена с просьбой провести подробные испытания новой системы вооружения, информирует enovosty.com/news.

Усовершенствованная версия легкого пулемета MG4 разработана немецким производителем огнестрельного оружия Heckler & Koch. Он полностью отвечает всем требованиям и предлагает новейшие технологические достижения. Он обеспечивает непревзойденные эксплуатационные характеристики: благодаря низкой отдаче, выстрел легко контролируется, обеспечивая высокую точность цели. Его отличная боевая эффективность и дальность стрельбы, оптимальная скорострельность и простота в обращении делают его неповторимым оружием.

В дополнение к новому слою краски новая версия MG4 также получила новый прицел 4 × 30. Его вес сейчас составляет около 8,6 кг.

Читайте: ВВС США испытали систему сброса крылатых ракет с самолета

После трех недель испытаний и 7000 выстрелов результаты в настоящее время оцениваются. Совместно с Управлением по развитию армии и компанией Heckler & Koch вносятся последние усовершенствования, чтобы оружие могло быть доставлено в войска в следующем году.

Источник: Defence-blog