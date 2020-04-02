Южная Корея разработала систему обнаружения подводных лодок-невидимок

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Южнокорейское агентство по оборонному развитию (ADD) раскрыло систему наблюдения за портом, которая улучшает обнаружение тихих подводных лодок и других скрытых подводных движущихся объектов., информирует enovosty.com/news.

Разработка усовершенствованной системы морского надзора стоила $106,6 млн при проведении исследований и разработок с 2015 года.

В сообщении Администрации программы оборонных закупок (DAPA) говорится, что система была установлена в крупных портах по всей стране.

«Подводные лодки сегодня производят меньше шума в рамках скрытых функций, и морской транспорт в крупных местных портах увеличился, что затрудняет военным контроль и наблюдение за подводными объектами», — сказал DAPA.

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Система состоит из усовершенствованного подводного акустического датчика, предназначенного для раннего обнаружения этих объектов и обмена информацией о их местонахождении с военными в режиме реального времени, поскольку он связан с основными системами командования и наблюдения военно-морского флота.

«Отечественная система, как ожидается, поможет улучшить контроль наших военных и повысить конкурентоспособность оборонной промышленности», — говорится в заявлении.

Почти все подводные лодки нынешнего поколения работают на сверхтихих батареях, при погружении в воду, что затрудняет их обнаружение с помощью обычных подводных систем обнаружения. Это в сочетании с увеличением коммерческих перевозок позволяет им проходить незамеченными вблизи портов.

Источник: Defenseworld