Ученые открыли новый тип планет, состоящих из сапфиров и рубинов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые открыли новый тип планет, состоящих из сапфиров и рубинов Ученые открыли новый тип планет, состоящих из сапфиров и рубинов

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Астрофизики открыли до сих пор неизвестный вид планет. В их составе в большом количестве обнаружены драгоценные рубины и сапфиры.

Открытие совершили ученые из Цюрихского и Кембриджского университетов. Астрофизики уже отнесли к данному классу три экзопланеты: HD 219134 b, 55 Acncri e и WASP-47 e. Все они расположены очень далеко от Солнечной системы: первая – 21 световой год от Земли, вторая – 41 световой год, а третья – 870 световых лет. Обнаруженные планеты сильно приближены к своим звездам, таким образом, на их поверхностях наблюдаются совершенно другие процессы, нежели на Земле, информирует enovosty.com/news.

На найденных суперземлях в большом количестве производятся кремний, железо, магний, алюминий и кальций. Исследователи, смоделировав образование этих трех планет, пришли к выводу, что подобный состав подтверждает наличие огромного количества залежей рубинов и сапфиров. Добавим, что эти драгоценности возникают в результате кристаллизации оксида алюминия.

Астрофизики также заявили, что человечеству вряд ли когда-нибудь повезет увидеть сапфир или рубин с далеких планет. Причина в том, что из-за близости к звездам температура на их поверхностях невероятно большая. К тому же у HD 219134 b, 55 Acncri e и WASP-47 e нет атмосфер.