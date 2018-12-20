Ученые открыли новый тип планет, состоящих из сапфиров и рубинов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

20.12.2018 г.
14:37Ученые открыли новый тип планет, состоящих из сапфиров и рубинов
19.12.2018 г.
22:00Три крупнейших мобильных оператора сообщили о запуске новой услуги
13:22HTC собирается выпускать смартфоны, конкурирующие с Apple iPhone
10:15Илон Маск открыл первый подземный скоростной тоннель
18.12.2018 г.
21:30Ученые заявили, что загадочная девятая планета почти найдена
19:05Японцы создали робота-пингвина с искусственным интеллектом
18:23NASA: У Сатурна исчезают кольца (ВИДЕО)
Все новости технологий

Аналитика

19.12.2018357

Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе

Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе
МВФ вскоре выделит новый транш, Украина готовит новый проход по Керченскому проливу, а Армению назвали страной года, - такими были главные новости сегодня, ...
19.12.2018744

Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости

Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости
За всю историю независимости Украины, едва ли можно назвать периоды комфортных условий для ведения бизнеса исключительно в правовом поле. Регулярные ...
19.12.2018190

Антирейдерский или антинотариальний: две стороны законопроекта 9311

Антирейдерский или антинотариальний: две стороны законопроекта 9311
Ведущие бизнес-ассоциации Украины - Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Офис эффективного ...

Последние новости

20.12.2018 г.
16:49 The New York Times: Нидерланды собираются подавать в суд на Россию за сбитый "Боинг" под Донецком
16:19 Диетологи определили продукты, продлевающие жизнь
15:51 Россияне стали меньше думать и хуже жить, - Портников
15:28 Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 9 областях, - Минздрав
15:12 Долговое ярмо российских регионов создает патовую ситуацию, - Злой Одессит
14:37 Ученые открыли новый тип планет, состоящих из сапфиров и рубинов
14:13 Появилось видео жесткой драки в Верховной Раде
13:48 О санкциях, анти-санкциях и кремлевской политике, - эксперт
13:31 Лох-несское чудовище существует: фото крупным планом (ФОТО)
13:28 Недвижимость в Украине: Как изменится стоимость после выборов
13:25 Воспитательница детского сада «взорвала» YouTube новым рэп-хитом (ВИДЕО)
12:50 На Киевщине полицейский насмерть сбил женщину
12:24 Иметь близкие отношения с Путиным становится не выгодно и опасно, - Anti-colorados
12:14 Гройсман назвал цель украинского правительства и озвучил новый ориентир
12:05 Третья мировая война: обнародованы «предсказания Нострадамуса» на 2019 год
11:55 Стоп-поток: В США рассказали об инструментах противодействия “Северному потоку-2”
11:54 Маколей Калкин снялся в Google-короткометражке «Один дома» (ВИДЕО)
11:54 Цена нефти Brent упала ниже $55
11:25 Популярное обезболивающие серьезно вредит здоровью печени
11:15 Эксперт рассказал о необходимых шагах перед проходом через Керченский пролив
10:52 РФ одобрил военную доктрину «союзного государства» с Беларусью
10:52 Польша отозвала своего посла из Украины. Стали известны детали
10:50 Швейцария приняла решение по активам Януковича
10:39 Ляшко опроверг обвинения энергетического эксперта Геруса
10:07 Проклятие Путина,- Estadão
09:45 Песков сообщил, почему у Путина нет мобильного телефона
09:42 Будущие выборы в Украине: названы риски
09:20 Литва заморозит активы российских олигархов
09:04 Экономист рассказал, от чего зависит курс доллара
08:45 2019-й год нас все же удивит: БМП-У жива и готовится к «дефиле», - "Злой одессит"
08:45 Трамп ввел санкции против главных неудачников путинской разведки
08:28 Воды не хватит в следующем году: Крымские оккупанты признали грядущую катастрофу
08:22 Три подарка от Трампа другу Владимиру на Новый Год, - Пономарь
19.12.2018 г.
22:40 Эксперты рассказали об авто с самыми надежными моторами
22:00 Три крупнейших мобильных оператора сообщили о запуске новой услуги
21:20 По всей Украине дешевеет бензин
20:53 Новый удар по России: США расширили список санкций
20:41 Украинцам стало проще получить работу в Германии
20:40 В Днепре на кладбище мужчина покончил жизнь самоубийством
20:32 Минагропрод увеличивает финансовую поддержку малым производителям
20:18 The New York Times: Хакеры взломали закрытый канал связи и читали переписку дипломатов ЕС
20:00 Оказалось, очищать воду для питья, опасно
19:49 Штаб ООС: Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск
19:30 Стало известно, какие страны в первую очередь пострадают от глобального потепления
19:25 Для погашения долговых обязательств украинская экономика должна расти ежегодно на 10%, - Глеб Ляшенко
18:29 Рост российского сельского хозяйства оказался фикцией и “приписками” статистики
17:10 США обнародовали новые факты о влиянии россиян на президентские выборы через афроамериканцев
16:32 В Украине возник острый дефицит ж/д локомотивов, – эксперт
16:10 Гройсман призывает усилить санкции против России
15:52 The Associated Press: США повышает обороноспособность Турции
15:40 Великобританию может затопить на Рождество, в страну идет череда мощных циклонов
15:40 «В создании анклавов – экономический выход для Украины», - владелец компании «ОМОКС» Кулагин А.В.
15:08 "Роскосмос" на авариях заработал в 10 раз больше, чем потратил на страховку, - Злой Одессит
15:03 Фитнес в Викторианскую эпоху: как выглядели прототипы современных тренажеров (ФОТО)
14:55 Ученые вычислили время наибольшего риска сердечного приступа
14:35 В Барселоне группа зоозащитников разделась догола и легла посреди Площади Каталонии (ФОТО)
14:25 Американские подлодки оснастят новейшими крылатыми ракетами
14:19 В Лондоне готовятся к "любыми непредвиденными обстоятельствами" из-за Брексита
14:05 Трудовой майдан в Венгрии: в стране продолжаются массовые протесты из-за "рабского закона"
14:00 Ученые: болезнь Альцгеймера - заразная
Все новости »

Ученые открыли новый тип планет, состоящих из сапфиров и рубинов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые открыли новый тип планет, состоящих из сапфиров и рубинов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Астрофизики открыли до сих пор неизвестный вид планет. В их составе в большом количестве обнаружены драгоценные рубины и сапфиры.

Открытие совершили ученые из Цюрихского и Кембриджского университетов. Астрофизики уже отнесли к данному классу три экзопланеты: HD 219134 b, 55 Acncri e и WASP-47 e. Все они расположены очень далеко от Солнечной системы: первая – 21 световой год от Земли, вторая – 41 световой год, а третья – 870 световых лет. Обнаруженные планеты сильно приближены к своим звездам, таким образом, на их поверхностях наблюдаются совершенно другие процессы, нежели на Земле, информирует enovosty.com/news.

На найденных суперземлях в большом количестве производятся кремний, железо, магний, алюминий и кальций. Исследователи, смоделировав образование этих трех планет, пришли к выводу, что подобный состав подтверждает наличие огромного количества залежей рубинов и сапфиров. Добавим, что эти драгоценности возникают в результате кристаллизации оксида алюминия.

Астрофизики также заявили, что человечеству вряд ли когда-нибудь повезет увидеть сапфир или рубин с далеких планет. Причина в том, что из-за близости к звездам температура на их поверхностях невероятно большая. К тому же у HD 219134 b, 55 Acncri e и WASP-47 e нет атмосфер.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 376

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе
Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости
Антирейдерский или антинотариальний: две стороны законопроекта 9311
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга
Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
Синдром уходящей Меркель
Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
Итоги дня: Удар по России, письма Кирилла и позиция Трампа по украинским морякам
Итоги дня: Решительная помощь НАТО, начало конца Трампа и большие проблемы «Северного потока-2»
Все статьи


Читайте также

Стало известно, какие страны в первую очередь пострадают от глобального потепления
 Ученые: болезнь Альцгеймера - заразная
Ученые заявили, что загадочная девятая планета почти найдена
 Загадочный код: Ученые раскрыли истинный секрет "Тайной вечери" да Винчи
Ученые назвали секрет счастья
 Японские ученые создадут над Хиросимой искусственный звездопад (ВИДЕО)
Пирамида Хеопса является живой машиной,- ученые
 Назвали черты безупречного характера

Армия

Самоходный противотанковый ракетный комплекс ПТРК «Конкурс»
Самолет «KARLSSON»
Вертолет Sud-Aviation SA330 Puma (Франция)
Боевой модуль «Десна»
Вся армия    >>

Персоны

Анатолий
ГРИЦЕНКО
Иван
ГУТА
Ирина
АКИМОВА
Владимир
ПАНИОТТО
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто



bigmir)net TOP 100

 