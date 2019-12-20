Модернизированная версия индийской управляемой ракетной системы «Пинака» успешно прошла испытания

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Многоствольная система запуска ракеты, разработанная DRDO, была запущена с полигона для проверки огнестойкости и экспериментальной установки в Чандипуре около полудня.

Модернизированная версия индийской управляемой ракетной системы «Пинака» была успешно испытана с базы на побережье Одиша в четверг в целях повышения артиллерийского могущества армии. Об этом сообщили источники в обороне., информирует enovosty.com/news.

По их словам, многоствольная ракета-носитель, разработанная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), была запущена с полигона по испытанию огневого и опытного оборудования в Чандипуре, около полудня.

Источники DRDO сообщили, что система оружия, установленная на грузовике Tatra, оснащена самым современным инструктивным комплектом, включающим в себя усовершенствованную систему навигации и управления.

Ранее, в марте, были проведены три успешных испытания управляемой ракетной системы «Пинака» с полигона «Покран» в Раджастане.

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Источники сообщили, что специально разработанная управляемая система «Пинака» позволяет значительно повысить способность артиллерии поражать цели с точностью.

По их словам, во время испытаний, проведенных в течение дня, система оружия достигла желаемой точности, поражая намеченную цель с высокой степенью точности. «Все цели миссии были достигнуты во время испытания», — сказали они. Сложная система имеет максимальную дальность полета 40 км для Mark-I и 75 км для варианта Mark-II и может запустить залп из 12 ракет за 44 секунды.