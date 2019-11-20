В Сети показали, как выглядит изнутри штаб-квартира Apple стоимостью 5 миллиардов долларов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Сети показали, как выглядит изнутри штаб-квартира Apple стоимостью 5 миллиардов долларов (ВИДЕО) В Сети показали, как выглядит изнутри штаб-квартира Apple стоимостью 5 миллиардов долларов (ВИДЕО)

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Большая ее часть закрыта для публики, за исключением центра для посетителей и театра имени Стива Джобса, где проводятся пресс-мероприятия.

Строительство Apple Park, новой штаб-квартиры компании в Купертино, Калифорния, было завершено в прошлом году. С круговым футуристическим дизайном, который можно узнать мгновенно, его часто называют «космическим кораблем». Тем не менее, публике редко удается увидеть, что находится внутри здания, и посетителям разрешено находиться только в определенных областях., информирует enovosty.com/news.

Но видео на YouTube, недавно замеченное исполнительным редактором The Loop Дейвом Марком, дает остальным возможность увидеть внутренний интерьер знаменитой штаб-квартиры Apple.

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Штаб-квартира была полностью достроена в 2018 году и обошлась Apple в 5 миллиардов долларов. Есть туристический центр и магазин для туристов, желающих посетить кампус, где можно купить официальную одежду Apple.

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Театр имени Стива Джобса, круглое здание рядом с частью «космического корабля» в кампусе, предлагает 360-градусный обзор благодаря круглым цельностеклянным стенам. Оказавшись внутри, мраморная лестница ведет в подземный зрительный зал, и по крайней мере раз в год пресса приглашается внутрь, чтобы увидеть следующую анонсированную продукцию Apple.

Большое кольцо Apple Park в форме пончика — главное здание, в котором работают около 12 000 сотрудников Apple. Кампус также экологичен. Он стирает грань между помещением и улицей, благодаря четырехэтажным стеклянным окнам, большим фруктовым садам, которые являются источником фруктов в кафетерии, и солнечными батареями на крыше.

Здание даже спроектировано, чтобы быть сейсмоустойчивым, согласно бывшему руководителю проекта Джони Айву. Он рассказал New York Times, что он и покойный генеральный директор Стив Джобс считали, что подготовка к стихийным бедствиям необходима для проектирования новой штаб-квартиры.

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