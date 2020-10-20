Британская армия тестирует новую систему БПЛА Lockheed Martin

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Британская армия сообщила, что испытывает новую систему беспилотных летательных аппаратов Lockheed Martin под названием Indago.

«Дистанционно пилотируемая воздушная система Indago (RPAS) проходит испытания в ходе армейского военного эксперимента (AWE) (ежегодная инновационная экспериментальная программа Британской армии)», — говорится в сообщении армии в Twitter, информирует enovosty.com/news.

Indago — это новая малая беспилотная летательная система (БПЛА) с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), разработанная компанией Lockheed Martin Corp., поставщиком оружия №1 для Пентагона.

Как отмечает компания, прочная, удобная и быстро развертываемая система Indago весит менее 4,5 кг, помещается в небольшой рюкзак и развертывается примерно за 2 минуты.

Ее полезные нагрузки в дневное время обеспечивают электрооптическое изображение высокого разрешения, способное считывать номерной знак автомобиля с расстояния 300 м. В ночное время система обеспечивает детализированное тепловое инфракрасное излучение, которое может идентифицировать человека, оружие и другие интеллектуальные данные, такие как тепловые следы транспортных средств на поверхности.

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Этим летом Lockheed Martin также объявила, что швейцарская армия выбрала малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Indago 3 для тактической разведки и наблюдения.

Источник: Defence-blog