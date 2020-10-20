РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

20.10.2020 г.
15:00Британская армия тестирует новую систему БПЛА Lockheed Martin
08:00Европейская компания разработала сверхкомпактный авиационный радар большой мощности
19.10.2020 г.
22:05Земля столкнется с астероидом за день до выборов США. Известный физик раскрыл детали
14:25Украинским полярникам первый раз за 20 лет подняли зарплату. Сколько теперь получают?
14:20На вооружении ВСУ появится первый отечественный мультикоптер Windhover (ВИДЕО)
13:03В США показали огневые испытания новейшей системы ПВО ближнего действия (ВИДЕО)
18.10.2020 г.
15:30Airbus представил концепт лёгкого боевого самолёта будущего (ФОТО)
Все новости технологий

Аналитика

19.10.2020

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Разгул демократии в Америке не только набирает обороты, но и обретает новые формы. Началось все, напомним, антирасистскими выступлениями BLM (Black lives ...
19.10.2020

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы

Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Почему всеукраинский опрос может иметь долгоиграющие негативные последствия для Зеленского и чем это чревато для страны в целом, готов ли инвестор вкладывать ...
16.10.2020

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины

Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
В следующее воскресенье, 25 октября, украинцы должны избирать новую власть на местах. Однако ввиду эпидемии коронавируса явка на избирательных участках ...

Последние новости

20.10.2020 г.
15:16 В США усилили удар по "Северному потоку-2"
15:00 Британская армия тестирует новую систему БПЛА Lockheed Martin
14:46 "Это точно не завершение прокладки “Северного потока-2”: Крутихин о "приключениях" газпромовского "Академика Черского"
14:34 Первая европейская страна возвращает жесткий локдаун
14:26 Ситуация на рынке труда улучшилась. Эксперт рассказал, что будет дальше
14:20 В Германии взорвали автомобильный мост: на зрелище пришли посмотреть более 2000 людей (ВИДЕО)
13:20 COVID-19 может мутировать и полностью исчезнуть, - ученый
12:59 Маск рассказал о первой базе человечества на Марсе
12:52 В ноябре украинцев ждут дожди и первый снег - синоптики
12:48 ЕС и Великобритания готовы к возобновлению торговых переговоров по Brexit, - Associated Press
12:38 Британская армия проводит испытания беспилотника Indago
12:30 Новый рекорд скорости: назван самый быстрый серийный автомобиль в мире (ВИДЕО)
12:20 Гренландия становится черной дырой в сфере безопасности, - Reuters
11:46 В Минюсте советуют гражданам не брать кредиты, чтобы защитить недвижимость от рейдеров
11:39 Тайланд накрыли наводнения, оползни и ураганы
11:24 Далай-лама пообщался с украинцами: подробности
11:05 США обвинили шестерых офицеров ГРУ России в кибератаках в США, Франции и Украине
10:52 УкрАВТО станет дистрибьютором нового бренда – имя озвучат в декабре
10:45 Зеленский выступает в Раде с посланием (ОНЛАЙН)
10:41 Верховный суд Киргизии оправдал премьер-министра страны по делу о насильственном захвате власти
10:17 СБУ провела мощные учения по предупреждению диверсий (ВИДЕО)
09:59 В Варшаве отменили празднование Нового года: подробности
09:48 У берегов Аляски произошло мощное землетрясение (ВИДЕО)
08:49 Стало известно условие, при котором в Украину вернется жесткий карантин
08:19 В оппозиции Беларуси анонсировали сокрушение режима Лукашенко
08:00 Европейская компания разработала сверхкомпактный авиационный радар большой мощности
07:45 Ученые выяснили, какие запахи чаще всего перестают ощущать больные COVID-19
07:30 Украинским водителям рассказали, как быстро обменять электронные права на "пластик"
07:08 В Киеве дорожным движением будет управлять искусственный интеллект
07:00 В Украине стартовал грибной сезон: грибники хвастаются своими трофеями (ФОТО)
06:59 В Украине подорожали овощи и фрукты
06:29 Великобритания обвинила РФ в планировании кибератаки
06:02 Погода в Украине на 20 октября (КАРТА)
19.10.2020 г.
23:40 Кадры из фильма о будущем: Западные журналисты в восторге от киевского дома (ФОТОФАКТ)
22:07 Ошиблась рейсом: пассажирка проспала весь полет и оказалась в Киеве вместо Валенсии
22:05 Земля столкнется с астероидом за день до выборов США. Известный физик раскрыл детали
21:19 Мы летим в тартарары, выбрав сценарий печатного станка, - Сергей Фурса (ВИДЕО)
21:10 Главнокомандующий ВСУ рассказал, когда отменят призыв на военную службу
21:07 Суд запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о Медведчуке. Очередная грязная провокация провалилась
17:41 Сергей Фурса о Зеленском, который присвоил себе звание мастера спорта по борьбе с коронакризисом (ВИДЕО)
17:41 В Украине могут запретить школьникам пользоваться телефонами во время занятий
17:38 Британский стоматолог назвал простой способ защитить себя от коронавируса
17:13 Слабое место врага: Ученые нашли новый способ блокировки коронавируса
17:03 Документ не готов. Когда Рада рассмотрит бюджет 2021
16:38 Коронавирус и грипп: В Минздраве рассказали, когда наступит пик заболеваемости
16:36 Новый скандал: Запрещенная в Украине группа выступит в Киеве
16:28 Рубан рассказал об опасности коронавируса для детей и беременных
16:07 Александр Охрименко: "Cостояние украинской экономики к концу года может улучшиться"
15:43 Никто не будет вкладывать деньги в зону боевых действий: Фурса о СЭЗ на Донбассе (ВИДЕО)
15:10 В Украине будут по-новому выдавать автомобильные номера. Как изменится процедура и цена
15:00 ВВС США отправили истребители F-16C Fighting Falcon в Саудовскую Аравию
14:53 Всплеск COVID-19: Кучер сравнил "красную" Харьковщину с Италией
14:51 США отказались вводить санкции против России? Озвучена интересная деталь
14:40 Ученые показали, как COVID-19 распространяется при разговоре за столом (ВИДЕО)
14:34 Long COVID: Ученые заявили о большой опасности
14:25 Украинским полярникам первый раз за 20 лет подняли зарплату. Сколько теперь получают?
14:20 На вооружении ВСУ появится первый отечественный мультикоптер Windhover (ВИДЕО)
14:18 Россия и ОПЕК угодили в ковидную ловушку, - СМИ
14:01 Последовательное заболевание гриппом и COVID-19 может привести к осложнениям - исследование
14:00 В Минэкономики рассказали, как проходит уборочная кампания в Украине
Все новости »

Британская армия тестирует новую систему БПЛА Lockheed Martin

Главная » Последние новости » Новости технологий » Британская армия тестирует новую систему БПЛА Lockheed Martin
 
Печать Отправить на почту

 

 

Британская армия сообщила, что испытывает новую систему беспилотных летательных аппаратов Lockheed Martin под названием Indago.

«Дистанционно пилотируемая воздушная система Indago (RPAS) проходит испытания в ходе армейского военного эксперимента (AWE) (ежегодная инновационная экспериментальная программа Британской армии)», — говорится в сообщении армии в Twitter, информирует enovosty.com/news.

Indago — это новая малая беспилотная летательная система (БПЛА) с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), разработанная компанией Lockheed Martin Corp., поставщиком оружия №1 для Пентагона.

Как отмечает компания, прочная, удобная и быстро развертываемая система Indago весит менее 4,5 кг, помещается в небольшой рюкзак и развертывается примерно за 2 минуты.

Ее полезные нагрузки в дневное время обеспечивают электрооптическое изображение высокого разрешения, способное считывать номерной знак автомобиля с расстояния 300 м. В ночное время система обеспечивает детализированное тепловое инфракрасное излучение, которое может идентифицировать человека, оружие и другие интеллектуальные данные, такие как тепловые следы транспортных средств на поверхности.

Читайте: Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2

Этим летом Lockheed Martin также объявила, что швейцарская армия выбрала малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Indago 3 для тактической разведки и наблюдения.

Британская армия тестирует новую систему БПЛА Lockheed Martin

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 342

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Все статьи







Читайте также

Британська армія тестує нову систему БПЛА Lockheed Martin
 Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2
В США провели испытания БПЛА Reaper с рекордным количеством ракет
 Южная Корея займется разработкой дронов, которые могли бы заменить солдат в бою
В США представили концепт крупного ударного беспилотника на смену MQ-9 Reaper
 Британская армия модернизирует свои бронированные машины Foxhound
Трамп разрешил продажу тяжелых американских беспилотников
 Boeing представил прототип беспилотного аппарата Loyal Wingman для истребителей

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Революционная высокоточная авиабомба StormBreaker уже готова к применению ВВС США (3843)

В США показали огневые испытания новейшей системы ПВО ближнего действия (ВИДЕО) (3139)

Новейший «керамический» вертолетный двигатель будет готов уже в 2020 году (2683)

Японцы спустили на воду первую субмарину нового типа (2482)

Airbus представил концепт лёгкого боевого самолёта будущего (ФОТО) (1643)

На вооружении ВСУ появится первый отечественный мультикоптер Windhover (ВИДЕО) (1264)

Китай испытал систему массового запуска дронов-камикадзе (ВИДЕО) (1090)

Земля столкнется с астероидом за день до выборов США. Известный физик раскрыл детали (979)

Украинским полярникам первый раз за 20 лет подняли зарплату. Сколько теперь получают? (655)

Европейская компания разработала сверхкомпактный авиационный радар большой мощности (491)

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С19 «Мста-С»
Бронетранспортер TPz 1 Fuchs (Германия)
Бронетранспортер Nakpadon (Израиль)
Самолет учебно-тренировочный KT-1 Woong Bee (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Луческу
Мирча
Кужель
Александра
Лорак
Ани
Соскин

Олег
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кадры из фильма о будущем: Западные журналисты в восторге от киевского дома (ФОТОФАКТ) (11578)

Слабое место врага: Ученые нашли новый способ блокировки коронавируса (3379)

Главнокомандующий ВСУ рассказал, когда отменят призыв на военную службу (3156)

В Украине стартовал грибной сезон: грибники хвастаются своими трофеями (ФОТО) (3079)

Ошиблась рейсом: пассажирка проспала весь полет и оказалась в Киеве вместо Валенсии (2491)

Ученые выяснили, какие запахи чаще всего перестают ощущать больные COVID-19 (1849)

У Харкові відкрили найбільший в Україні урбан-парк (ФОТО) (1840)

Британский стоматолог назвал простой способ защитить себя от коронавируса (1643)

Новый скандал: Запрещенная в Украине группа выступит в Киеве (1616)

Українські військові можуть отримати особливий автомобіль: подробиці (ФОТО) (1604)


Последние новости в соцсетях

Публикации

Михаил Волынец и его профсоюзный бизнес

Закат латифундиста Вадима Нестеренко: долги и уголовные дела «похоронят» Ristone Holdings?

Вагонным фарцовщикам – приготовиться!


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кадры из фильма о будущем: Западные журналисты в восторге от киевского дома (ФОТОФАКТ) (11554)

На Украину надвигается мощный циклон (11251)

Цены на подержанные авто из США и Европы резко упали (10034)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Карабахский взрыв


help




bigmir)net TOP 100

 