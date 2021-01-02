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Стоимость биткоина впервые превысила 30 тысяч долларов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Стоимость биткоина впервые превысила 30 тысяч долларов
 
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Курс биткоина обновил очередной исторический максимум, превысив 30 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты.

В ходе торговой сессии в субботу 2 января биткоин подорожал на 4,4%. На момент написания заметки, согласно данным портала CoinDesk, он достиг отметки в 30 700 долларов, информирует enovosty.com/news.

Уточняется, что 2 января, криптовалюта подорожала более чем на 8 процентов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 2,5 процента, до 30 094 долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина выросла на 2,85 процента, до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.

Биткоин начал расти с весны 2020 года на фоне обрушения мировых фондовых рынков и цен на нефть. В конце ноября цена биткоина вернулась к своему историческому максимуму трехлетней давности, а затем весь декабрь обновляла рекорд стоимости, поднимаясь от 20 тысяч долларов и выше.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 21

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