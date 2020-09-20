Самолеты ВВС США смогут получать обновления ПО в режиме реального времени

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Будущие самолеты ВВС США смогут получать обновления программного обеспечения прямо во время полета.

«Мы работаем над довольно крутыми обновлениями, которые появятся в ближайшие несколько недель — это возможность обновлять программное обеспечение самолета во время полета», — сказал Николас Чейллан, директор по программному обеспечению ВВС США во время вебинара на этой неделе. «Это то, что изменит правила игры», информирует enovosty.com/news.

Эта разработка является частью более масштабных усилий ВВС по обновлению практики программного обеспечения. Чейллан является главой инициативы Пентагона DevSecOps, которая направлена ​​на упрощение и ускорение разработки программного обеспечения во всем отделе с использованием централизованного местоположения со встроенными протоколами безопасности, чтобы разработчики могли быстро развертывать обновления программного обеспечения.

Компания U.S.A.F. продемонстрировала свою сеть, представив команду Пентагона по облачным вычислениям. «Изюминкой презентации стали данные, которые позволили цепочке уничтожений вступить в силу: благодаря тому, что данные поступают в облако, транспортируются по каналам связи 4G и 5G с высочайшей скоростью, это приводит к цепочке уничтожений, которая длится секунды, а не минуты или часы», — сказал Уилл Ропер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и поддержке.

Источник: Defenseworld

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