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Новый беспилотник ВМС США для дозаправки совершил первый в истории полет

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Беспилотник для дозаправки MQ-25 Stingray ВМФ США предназначен стать первым автономным беспилотным самолетом, запущенным с авианосца.

Он будет интегрирован в ударный комплекс службы, и совершил свой первый испытательный полет из аэропорта Сент-Луис в Центральной Америке, информирует enovosty.com/news.

Двухчасовой полет, дистанционно контролируемый летчиками-испытателями Boeing, стал проверкой основных функций самолета.

«Беспилотник  завершил автономное руление и взлет, а затем совершил полет по заранее определенному маршруту, чтобы проверить основные функции полета и операции с наземной станцией управления», — говорится в сообщении для прессы.

Руководитель проекта сказал, что это важный шаг на пути к установке беспилотного летательного аппарата.

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«Наблюдение за MQ-25 в небе является свидетельством того, что наша команда Boeing и Navy работает над технологиями, системами и процессами, которые помогают доставить MQ-25 перевозчику», — заявил программный директор MQ-25 Дейв Бухольд. «Этот самолет и его программа летных испытаний гарантируют, что мы доставляем MQ-25 в  парк авиаперевозчиков с безопасностью, надежностью и возможностями, необходимыми военно-морскому флоту США для выполнения его жизненно важной задачи».

Новый беспилотник ВМС США для дозаправки совершил первый в истории полет

Контракт на 805 миллионов долларов, подписанный с Boeing в августе прошлого года, охватывает проектирование, разработку, изготовление, испытания и поставку четырех самолетов Stingray. Ожидается, что эта услуга обойдется примерно в 13 миллиардов долларов для 72 самолетов, сказал начальник отдела закупок ВМС Джеймс Геуртс.

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Признание Boeing положило начало тому, что военно-морской флот намеревается провести шестилетние усилия в области развития, направленные на объявление первоначальной боеспособности в 2024 году. В конце это ознаменует историческую интеграцию беспилотников в воздушное подразделение ВМФ.

Полет MQ-25, совершенный в четверг, является испытательным активом, принадлежащим Boeing, и предшественником первых четырех моделей инженерных конструкций, предусмотренных в контракте прошлого года. Эта модель «используется для раннего обучения и открытия для достижения целей программы ускоренных закупок ВМС США», говорится в сообщении.

«Stingray» был приоритетной задачей, выдвинутой предыдущим главнокомандующим военно-морскими силами флота адмиралом Джоном Ричардсоном, который рассматривал его как шанс провести программу через систему и быстро внедрить новые возможности.

«MQ-25 стал действительно знаковой программой, чтобы проверить пределы и проложить новые пути в этом направлении», — сказал Ричардсон в интервью Defense News  в апреле прошлого года. «И поэтому мы привели его в действие на порядок раньше. Я думаю, что это ключ к ускорению цикла приобретения, даже на этапе уточнения требований».


Автор: Оксана Ельченко
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