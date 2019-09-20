Надзор с помощью искусственного интеллекта расширяется во всем мире, — исследование

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Согласно отчету исследовательской группы, все большее число стран следуют примеру Китая в развертывании искусственного интеллекта для отслеживания граждан.

Фонд Карнеги «За международный мир» говорит, что по крайней мере 75 стран активно используют инструменты ИИ, такие как распознавание лиц для наблюдения, информирует enovosty.com/news.

Индекс стран, где используется какая-либо форма наблюдения за ИИ, включает либеральные демократии, такие как США и Франция, а также более автократические режимы.

Опираясь на обзор публичных записей и сообщений СМИ, в отчете говорится, что китайские технологические компании, возглавляемые Huawei и Hikvision, поставляют большую часть технологий видеонаблюдения в страны мира. Другие компании, такие как японская NEC и базирующиеся в США IBM, Palantir и Cisco, также являются крупными международными поставщиками инструментов для наблюдения за ИИ.

Отчет включает в себя широкий спектр инструментов искусственного интеллекта, которые имеют некоторый компонент общественной безопасности. Индекс группы не различает законные инструменты общественной безопасности и незаконное или вредное использование, такое как слежка за политическими оппонентами.

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«Я надеюсь, что граждане будут задавать более жесткие вопросы о том, как этот тип технологии используется и какое влияние она будет иметь», — сказал автор доклада Стивен Фельдштейн, сотрудник Фонда Карнеги.

Многие из проектов, упомянутых в отчете Фельдштейна, представляют собой системы «умного города», в которых муниципальное правительство устанавливает множество датчиков, камер и других подключенных к Интернету устройств для сбора информации и обмена данными друг с другом. По словам Фельдштейна, Huawei является ведущим поставщиком таких платформ, которые могут использоваться для управления трафиком или экономии энергии, но которые все чаще используются для общественного наблюдения и безопасности.

Фельдштейн сказал, что он был удивлен тем, как много демократических правительств в Европе и других странах стремятся установить надзор ИИ, такой как распознавание лиц, автоматизированный пограничный контроль и алгоритмические инструменты для прогнозирования, когда могут произойти преступления. Индекс показывает, что чуть более половины стран с развитой демократией в мире используют системы наблюдения за ИИ на национальном или местном уровне.

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