Nokia возродит раскладной телефон десятилетней давности

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Nokia порадует поклонников перевыпуском очередной старой модели. На этот раз компания планирует возродить Nokia 2720 2009 года.

Перевыпуском Nokia 2720 займутся сотрудники корпорации HMD Global. Об этом идет речь на официальном интернет-ресурсе Nokia Power User, информирует enovosty.com/news.

В Сеть также просочилась информация, что сейчас телефон с кодовым именем Nokia TA-1170 проходит процедуру сертификации в Китае. До этого времени уже состоялась сертификация на территории Таиланда. Поклонники бренда считают, что речь может идти как раз о «реанимации» Nokia 2720.

Также анонимные источники сообщили в Сети, что новая модификация Nokia 2720 будет поддерживать 4G и возможность установки двух сим-карт.

Представить новинку должны на экспозиции IFA 2019, проведение которой запланировано в Берлине. Цена за Nokia 2720 2019 года выпуска будет в районе 100 евро.

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Справка. Оригинальная модель телефона Nokia 2720 вмещала 32 Мб внутренней памяти и имела цветной дисплей диагональю 1,8 дюйма. «Раскладушка» оснащалась и небольшим внешним черно-былым дисплеем, диагональю 1,36 дюйма. Камера поддерживала 1,3 МП.