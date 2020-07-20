Китай спустил на воду исследовательское судно для изучения Южно-Китайского моря

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В субботу Китай спустил на воду свое первое современное научно-исследовательское судно, чтобы помочь расширить возможности морской разведки в Южно-Китайском море (SCS).

Запуск «еще больше защитит его морской суверенитет и интересы», — сообщают государственные СМИ, информирует enovosty.com/news.

У Китая было несколько столкновений со странами SCS по поводу его исследовательских судов, работающих в их заявленных территориальных водах. В мае этого года китайское исследовательское судно Haiyang Dizhi 8 в сопровождении нескольких кораблей береговой охраны и морских вооруженных формирований вторглось в исключительную экономическую зону Малайзии (EEZ), чтобы выразить протест против проводимой Малайзией деятельности по разведке энергетических ресурсов.

Корабль под названием Shiyan-6 является «первым современным научно-исследовательским судном в стране, специализирующийся на геофизических исследованиях, а также на сборе и обработке сейсмических данных», говорится в сообщении. Церемония спуска состоялась в Гуанчжоу, и ожидается, что судно будет введено в эксплуатацию в 2021 году.

Судно, стоимость которого составляет 517,5 млн. юаней ($74 млн), имеет длину 90,6 м, ширину 17,0 м, глубину 8,0 м и валовую вместимость 3990 м³, и в нем могут разместиться 60 членов экипажа. Его максимальная скорость составляет 16,5 узла, выносливость 12 000 морских миль и оно может работать 60 дней в автономном режиме.

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Судно способно проводить исследования в области геофизики, физики океана, взаимодействия моря и воздуха, морской химии и других дисциплин. Судно также способно проводить съемку и отбор проб топографии, рельефа местности, течений и биомов в экстремальных условиях, таких как глубокие впадины.

Образцы, которые оно собирает в океане, могут быть быстро обработаны и проанализированы в лабораториях за рубежом, а данные переданы в наземные лаборатории.

«Запуск этого национального морского исследовательского судна значительно улучшает возможности Китая в области изучения океана и сбора данных, что является важным шагом для освоения и использования морских ресурсов, минеральных запасов нефти и газа и биологических генетических ресурсов», — сказал Лонг Лицзюань, заместитель директора Института океанологии Южно-Китайского моря (SCSIO), которого цитирует газета Science and Technology Daily.

«Это может помочь защитить государственный суверенитет Китая, а также его морские права и интересы, увеличивая строительство морской мощи страны», — сказал Лонг.

В Китае работает более 60 океанографических исследовательских судов и других профессиональных исследовательских судов, из которых 37 присоединились к национальному флоту океанографических исследований.

Однако эти суда в большей степени сфокусированы на скорости и часто игнорируют появление воздушных пузырей на акустическом оборудовании на дне судна, что приводит к отказу оборудования в более экстремальных морских условиях, говорит Цай Сяоян, главный инженер по судостроению в SCSIO.

Shiyan-6 разрешил противоречие между скоростью и помехами от пузырей, приняв линейную модель с небольшими вогнутыми носами на корпусе, чтобы обеспечить оптимальный путь утечки пузырьков и минимизировать воздействие на акустическое оборудование внизу.

Источник: Defenseworld