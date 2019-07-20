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Airbus призналась, что в самолетах A321neo существует проблема в управлении

Главная » Последние новости » Новости технологий » Airbus призналась, что в самолетах A321neo существует проблема в управлении
 
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Авиакорпорация Airbus заявила, что в лайнерах A321neo обнаружена проблема в управлении. Пилотам следует быть предельно внимательными во время посадки.

Airbus провела исследование и установила, что в лайнерах A321neo возможен сбой бортового компьютера во время совершения посадки. Сотрудники признались, что неполадка может возникнуть только при стечении четырех обстоятельств вместе, информирует enovosty.com/news.

На корректность работы бортового компьютера влияет высота полета. Если она менее 30 метров и пилот совершает серию определенных маневров, есть риск возникновения сбоя.

Также на функционирование автопилота влияют и настройки системы при посадке. Помимо этого, необходимо следить за тем, чтобы не возникла ситуация, характеризующаяся смещением центра тяжести лайнера далеко назад (возможно при неправильном распределении багажа).

Несколькими днями ранее о недостатках A321neo сообщили сотрудники Европейского агентства по авиационной безопасности. Они потребовали, чтобы все перевозчики, имеющие данный лайнер, прописали вышесказанное в инструкции пилотов.

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Airbus сейчас занимается устранением ошибки. Сказано, что все проблемы удастся исправить в конце 2020 года.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 178

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