Airbus призналась, что в самолетах A321neo существует проблема в управлении
Авиакорпорация Airbus заявила, что в лайнерах A321neo обнаружена проблема в управлении. Пилотам следует быть предельно внимательными во время посадки.
Airbus провела исследование и установила, что в лайнерах A321neo возможен сбой бортового компьютера во время совершения посадки. Сотрудники признались, что неполадка может возникнуть только при стечении четырех обстоятельств вместе, информирует enovosty.com/news.
На корректность работы бортового компьютера влияет высота полета. Если она менее 30 метров и пилот совершает серию определенных маневров, есть риск возникновения сбоя.
Также на функционирование автопилота влияют и настройки системы при посадке. Помимо этого, необходимо следить за тем, чтобы не возникла ситуация, характеризующаяся смещением центра тяжести лайнера далеко назад (возможно при неправильном распределении багажа).
Несколькими днями ранее о недостатках A321neo сообщили сотрудники Европейского агентства по авиационной безопасности. Они потребовали, чтобы все перевозчики, имеющие данный лайнер, прописали вышесказанное в инструкции пилотов.
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Airbus сейчас занимается устранением ошибки. Сказано, что все проблемы удастся исправить в конце 2020 года.