Vivo представила устройство, которое полностью заряжает смартфон за 13 минут (ВИДЕО)
Китайская корпорация Vivo представила зарядное устройство, которое может зарядить аккумулятор на 4000 мА*ч всего за 13 минут.
Корпорация Vivo презентовала новое поколение зарядных устройств. Технология получила название Super FlashCharge. Она предназначена для передачи заряда мощностью 120 Вт, информирует enovosty.com/news.
Заявленная мощность в два раза лучше, нежели любая другая современная технология быстрой зарядки. Отметим, большинство из них рассчитаны на 45-50 Вт. Vivo смогла переплюнуть и компанию Xiaomi, разрабатывающую сверхбыструю зарядку со значением 100 Вт.
Из-за поддержки большой мощности зарядное устройство от Vivo сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мА*ч на половину за 5 минут, а полностью – за 13. Для сравнения приведем показатели Xiaomi, которая обещала полную зарядку за 17 минут.
Сотрудники Vivo подсчитали, что, используя Super FlashCharge, стандартный аккумулятор смартфона потребляет заряд со скоростью 2,38% за каждые 14 секунд.
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На данный момент более детальные характеристики нового устройства держатся в секрете. Рассказать все подробности Vivo пообещала 26 июня во время экспозиции MWC 2019 в Шанхае. Во время выставки компания также представит 5G-смартфон.