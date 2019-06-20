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Vivo представила устройство, которое полностью заряжает смартфон за 13 минут (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Vivo представила устройство, которое полностью заряжает смартфон за 13 минут (ВИДЕО)
 
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Китайская корпорация Vivo представила зарядное устройство, которое может зарядить аккумулятор на 4000 мА*ч всего за 13 минут.

Корпорация Vivo презентовала новое поколение зарядных устройств. Технология получила название Super FlashCharge. Она предназначена для передачи заряда мощностью 120 Вт, информирует enovosty.com/news.

Заявленная мощность в два раза лучше, нежели любая другая современная технология быстрой зарядки. Отметим, большинство из них рассчитаны на 45-50 Вт. Vivo смогла переплюнуть и компанию Xiaomi, разрабатывающую сверхбыструю зарядку со значением 100 Вт.

Из-за поддержки большой мощности зарядное устройство от Vivo сможет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мА*ч на половину за 5 минут, а полностью – за 13. Для сравнения приведем показатели Xiaomi, которая обещала полную зарядку за 17 минут.

Сотрудники Vivo подсчитали, что, используя Super FlashCharge, стандартный аккумулятор смартфона потребляет заряд со скоростью 2,38% за каждые 14 секунд.

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На данный момент более детальные характеристики нового устройства держатся в секрете. Рассказать все подробности Vivo пообещала 26 июня во время экспозиции MWC 2019 в Шанхае. Во время выставки компания также представит 5G-смартфон.


Автор: Катерина Лукьянчук
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