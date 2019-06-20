США разработали новый тип гиперзвуковых ракет

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Американская корпорация Raytheon заявила о разработке уникальной гиперзвуковой ракеты. Специалисты планируют укомплектовать свое изобретение прямоточным воздушно-реактивным мотором.

Военно-промышленный концерн Raytheon создает в Америке уникальный новый вид гиперзвуковых ракет. Специалисты подсчитали, что их детище без труда сможет преодолеть расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 39 минут, информирует enovosty.com/news.

Главной составляющей новой разработки станет мотор — гиперзвуковой прямоточный и воздушно-реактивный. Именно он будет той деталью, которая существенно отличит ракету Raytheon от аналогов. По мнению создателей, существующие на данный момент гиперзвуковые ракеты, являются ничем иным, как планирующими боевыми блоками.

Вице-руководитель корпорации Том Бассинг сообщил журналистам, что новая сверхскоростная ракета появится в ближайшие 2-4 года. Также он признался, что Raytheon будет работать в сотрудничестве с Northrop Grumman. Специалисты последней помогут построить воздушно-реактивный двигатель.

Запчасти для нового типа ракет намерены изготавливать с помощью 3D-принтера. Все работы запланированы входе научной программы под названием Hypersonic Air-breathing Weapon Concept.

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