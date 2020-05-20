РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

20.05.2020 г.
12:20В Турции провели успешные испытания лазерной системы наведения для авиационных бомб
18.05.2020 г.
07:30ТОП-6 самых популярных смартфонов на Android в 2020 году
15.05.2020 г.
22:10Новый китайский военно-морской самолет JL-9G впервые поднялся в небо
13.05.2020 г.
22:00ВМС США начали летные испытания MQ-8C с новым поисковым радаром
11:37Украинские предприятия пытаются создать препараты для лечения COVID -19, - Степанов
12.05.2020 г.
22:20Корпус морской пехоты США показал проверку радиолокационной системы AN/TPS-59 (ФОТО)
14:20Турция собирается запустить в серийное производство беспилотные "мини-танки"
Все новости технологий

Аналитика

19.05.2020

Коллективный Путин и его составные части

Коллективный Путин и его составные части
Само собой якобы разумеющееся утверждение о том, что Россией правит Путин, 20-летие сидения на московском троне отмечалось в марте нынешнего года, при ...
14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...
14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...

Последние новости

20.05.2020 г.
12:20 В Турции провели успешные испытания лазерной системы наведения для авиационных бомб
12:14 Зеленский будет баллотироваться на второй срок
12:10 Главарь пригрозил Украине. Зеленский ответил
11:47 "Катастрофический и стоп-вперед сценарии": Когда исчезнет коронавирус? - СМИ
11:09 Новый эпицентр мира и "Батькивщина" на изоляции. Важные новости 20 мая по COVID-19
10:52 "Это не временный провал России": Почему "высыхает" Турецкий поток
10:44 Деркач обнародовал записи разговоров Порошенко и Байдена с фактами международной коррупции (ВИДЕО)
10:42 В Киеве может подорожать вода
10:27 Зеленский собрал большую пресс-конференцию в годовщину инаугурации. Онлайн-трансляция
10:05 В Украине - минус один банк
09:35 Джемилев рассказал, кто и почему вернет Украине Крым
08:33 Япония напомнила России, кому принадлежат Южные Курилы
08:29 Названо животное, которое может заражать человека коронавирусом
08:26 Военный эксперт рассказал, чего Украине ожидать после ухода хозяина Кремля
08:19 Необычное явление: "Коронавирусный" град не на шутку испугал людей
08:14 Экс-прокурор Луценко объяснил, почему Гиркина не судили в Украине
07:45 Когда в Украине и мире восстановится авиасообщение
07:40 Опасность вернулась: в Китае закрыли два города, в которых снова обнаружили COVID-19
07:35 Французский бульдог, радующийся надувному бассейну, стал звездой Сети (ВИДЕО)
07:30 Стало известно, когда в Украине могут открыть кинотеатры и концертные залы
07:15 Компания BMW представила внедорожник, который разгоняется до "сотни" за 4 секунды (ФОТО)
19.05.2020 г.
23:20 Анатолий Чубайс сравнил российский рынок нефти с дохлой лошадью
23:17 В Ровно медики массово заразились COVID-19
23:10 Сеть взорвал видеоролик, на котором хозяин вымаливает прощение у кошки (ВИДЕО)
23:00 Китайская пустыня превратилась в оазис: пустыню озеленяли 60 лет (ФОТО)
22:58 Россия перебросила на Донбасс более десяти танков и три вагона с боеприпасами – разведк
22:35 Коронавирус способен вызывать расстройства психики - ученые
22:15 В России разбился военный вертолет Ми-8: погиб экипаж
20:59 Во Франции нашли необычное древнее захоронение
20:44 СБУ блокировала масштабный канал сбыта контрафактного алкоголя и сигарет
20:32 МОЗ провалило закупку лекарств 2020 для тяжело больных украинцев, многие не выживут, - Янина Соколова
20:18 Из банковской системы РФ продолжают выводить наличные, - Злой Одессит
19:57 Олег Голубенко рассказал о ситуации с укреплением гривны
19:36 Киберполиция обезвредила известного хакера
19:16 РФ на пороге дворцового переворота или почему Путин отменил карантин, - Пионтковский
18:54 ГП "Антонов" заканчивает сборку Ан-178 для отправки в Перу (ФОТО)
18:44 Cимволом Киева стал Биг-Беня: Гончаренко об антиколомойском законе (ВИДЕО)
18:33 "Газпром" и "Роснефть" терпят многомиллиардные убытки, - Аnti-colorados
18:11 Комары и мухи не являются переносчиками COVID-19, - МОЗ
17:58 В Кении медикам проводят специальные уроки танцев на дворе госпиталя (ВИДЕО)
17:38 В США предлагают провести "общенациональную дискуссию" о выяснении причин возникновения COVID-19
17:15 В США перуанских пингвинов сводили в музей
16:56 "Горячий" апокалипсис: в центре столицы улицы затопило кипятком (ВИДЕО)
16:53 В Сирии арестовали активы двоюродного брата Асада, его жены и детей
16:32 В Черновцах врачи находятся "на передовой" в борьбе с COVID-19 (ВИДЕО)
16:13 Во время ремонта электросети на линии разграничения наемники РФ хотели установить видеонаблюдение
15:56 В Ливии турецкий дрон уничтожил российский комплекс «Красуха» (ВИДЕО)
15:41 Риск распада еврозоны отсутствует, - Лагард
15:02 В стране сейчас необходимо заложить основы для «украинского экономического чуда», - Петрашко
15:00 Китай собирается наращивать военный бюджет, несмотря на пандемию COVID-19
14:40 ТОП-20 б/у авто, которые привозили в Украину в 2020 году
14:30 Королева Елизавета II потеряла миллионы долларов: названа причина
14:00 Когда обувь смогла "заговорить": в центре Лондона прошла трогательная акция протеста (ФОТО)
13:40 Компания Kia похвасталась новеньким хот-хэтчем Cerato GT: чем удивит модель (ФОТО)
12:40 В Киеве восстановят некоторые автобусные маршруты: подробности
12:34 СБУ официально прокомментировала скандальные интервью Гордона
12:20 Германия и Франция предложили создать Фонд для восстановления ЕС, пострадавшего от пандемии
12:14 Китай встречает «вторую волну»: На границе с Россией жесткий карантин
12:11 На Прикарпатье СБУ поймала хакера "с мировым именем" под ником Sanix (ВИДЕО)
12:00 Отношения России и Китая: правда вышла наружу, - Пионтковский
Все новости »

В Турции провели успешные испытания лазерной системы наведения для авиационных бомб

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Турции провели успешные испытания лазерной системы наведения для авиационных бомб
 
Печать Отправить на почту

 

 

Министерство обороны Турции сообщило в понедельник, что успешно провело испытания HGK-84, отечественного высокоточного комплекта наведения.

«Испытания по запуску нашего HGK-84 LAB (Precision Guidance Kit-84 Laser Seeker Head), произведенного на отечественных и национальных объектах, были успешно проведены», — сообщило министерство в Твиттере, информирует enovosty.com/news.

Объявление сопровождало 41-секундное видео запуска.

По данным Института исследований и разработок оборонной промышленности, HGK-84 — это инструктивный комплект GPS / INS, который превращает существующие 2000-фунтовые бомбы общего назначения Mk-84 и проникающие бомбы в интеллектуальные бомбы класса «воздух-земля». Это обеспечивает возможность точного удара при любых погодных условиях.

Читайте: Режим Асада попытался сбить турецкий F-16: о результате неизвестно

Turkish MoD Tests Locally-made Precision Guidance Kit from Fighter Jet

Наборы были установлены на самолетах F-16 турецких ВВС.

Источник: Defenseworld


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 66

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Все статьи


Читайте также

Режим Асада попытался сбить турецкий F-16: о результате неизвестно
 Американский истребитель во время учений случайно сбросил ракету на Японию
«Make-in-India»: Lockheed переносит сборку крыльев для истребителя F-16 в Индию
 Болгария наложила "вето" на покупку истребителей F-16
Замена МиГ-29 на F-16: пара слов про обновки ВВС Словакии, - Злой одессит
 Российский С-200 против израильского F-16: кто на самом деле победил, - Злой одессит (ФОТО)
В небе над США попал в кадр очередной "как бы" российский Су-35, - Злой одессит
 Истребитель F-16 научат уклоняться от столкновений

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Фагот»
Пулемет Калашникова танковый КТ-7.62
Боевая машина пехоты Warrior MCV-80 (Великобритания)
Боевая разведывательная машина Type 87 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Бондарева

Наталья
Павловский
Андрей
Доний
Олесь
Черновол
Тарас
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Под Киевом разорившийся фермер выбросил горы моркови (ВИДЕО) (32550)

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда (8789)

Как правильно нейтрализовать клеща: инструкция от доктора Комаровского (8272)







Апокалипсис

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help



bigmir)net TOP 100

 