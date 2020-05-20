В Турции провели успешные испытания лазерной системы наведения для авиационных бомб
Министерство обороны Турции сообщило в понедельник, что успешно провело испытания HGK-84, отечественного высокоточного комплекта наведения.
«Испытания по запуску нашего HGK-84 LAB (Precision Guidance Kit-84 Laser Seeker Head), произведенного на отечественных и национальных объектах, были успешно проведены», — сообщило министерство в Твиттере, информирует enovosty.com/news.
Объявление сопровождало 41-секундное видео запуска.
По данным Института исследований и разработок оборонной промышленности, HGK-84 — это инструктивный комплект GPS / INS, который превращает существующие 2000-фунтовые бомбы общего назначения Mk-84 и проникающие бомбы в интеллектуальные бомбы класса «воздух-земля». Это обеспечивает возможность точного удара при любых погодных условиях.
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Наборы были установлены на самолетах F-16 турецких ВВС.
Источник: Defenseworld