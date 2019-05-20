Ученые выявили неожиданные последствия Чернобыля
Ученые со всего мира изучают то, как авария на Чернобыльской АЭС, повлияла на людей, животных, растения.
Недавно специалисты заявили, что представители фауны смогли привыкнуть к новым условиям проживания на территориях с повышенным уровнем радиации, информирует enovosty.com/news.
Эксперты отмечают, что популяция некоторых видов значительно возросла. Причиной этого и отсутствие человека на этих землях.
Так значительно увеличилась популяция лошадей Пржевальского, лис, зубров, рысей и медведей. Также ученые насчитали более 200 видов разных птиц.
Специалисты внимательно изучали состояние здоровье этих животных и заявили, что не нашли значительных ухудшений в их здоровье. Например, некоторые жабы изменили цвет кожи. Он стал более темнее. А вот насекомые стали очень восприимчивые к паразитам.
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Это доказывает, что представители фауны более устойчивы к воздействию радиации.