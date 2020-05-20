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Держите дистанцию: создана первая в мире компьютерная игра о COVID-19

Главная » Последние новости » Новости технологий » Держите дистанцию: создана первая в мире компьютерная игра о COVID-19
 
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Исследования показывают, что игры, которые поощряют позитивное социальное поведение, могут влиять на действия людей в реальном мире.

Профессор британского университета Ричард Уайзман запустил компьютерную игру под названием «Можете ли вы спасти мир?», чтобы помочь детям понять, как социальное дистанцирование может спасти жизни во время пандемии коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Ричард Уайзман сказал, что придуманная им идея считается первой в мире компьютерной игрой про COVID-19.

Уайзман, профессор психологии в университете Хартфордшира, сказал, что исследования показали, что игры, которые поощряют позитивное социальное поведение, могут влиять на действия людей в реальном мире.

«Это забавный способ донести довольно страшное сообщение», — сказал Уайзман, создавший игру, которая уже стала вирусной, совместно с дизайнером Мартином Джейкобом.

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«Существует довольно много исследований, показывающих, что если вы заставите людей — особенно детей — вести себя определенным образом в видеоиграх, то это действительно перейдет в реальную жизнь».

Снимок экрана: «Можете ли вы спасти мир»

Специалисты, которые сейчас занимаются разработкой приложения, говорят, что правительства, школы и органы здравоохранения могут использовать игру для поощрения социального дистанцирования — ключевой меры для контроля вируса по мере выхода стран с карантина.

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Игроки управляют аватаром, который идет по оживленной улице и «спасают жизни», избегая пешеходов, велосипедистов и людей — все они окружены запретными зонами.

Они также могут собирать маски и отдавать их работникам здравоохранения.

Цель состоит в том, чтобы спасти как можно больше жизней.

Рулоны туалетной бумаги

Уайзман сказал, что около 15 000 человек сыграли в игру с момента ее запуска.

В игре есть и юмор — игроки могут собирать продукты питания, а еще рулоны туалетной бумаги, которых не хватало в начале всеобщего карантина, когда покупатели опустошали полки супермаркетов.

«Если вам посчастливилось наткнуться на рулон туалетной бумаги, вы какое-то время проходите игру на супер скорости», — сказал Уайзман. «Рулоны туалетной бумаги очень редки — как в реальной жизни».

Если игрок сталкивается с кем-то, он теряет очки. Слишком много столкновений приводят игрока к проигрышу, и игра заканчивается.

Максимально возможный результат — 7 миллиардов спасенных жизней — примерно столько же, сколько население мира.

Максимальный результат, который уже был достигнут игроками, проходившими эту игру — 2 миллиарда, но Уайзман признает, что ему еще далеко до этого результата.

«Мой результат около 1000 — я до смешного плох в своей же игре».

Источник: Weforum


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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