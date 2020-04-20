В Израиле проходит испытание прибор, который способен определить носителя COVID-19 по выдыхаемому им воздуху

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Израиле проходит испытание прибор, который способен определить носителя COVID-19 по выдыхаемому им воздуху В Израиле проходит испытание прибор, который способен определить носителя COVID-19 по выдыхаемому им воздуху

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Две израильские компания, Scentech Medical совместно с Nextgen Biomed, разработали новый прибор, который способен определять носителя коронавирусной инфекции, в том числе и бессимптомного, только по одному выдоху.

Прибор напоминает небольшой ингалятор, в который больной делает выдох, прибор, в свою очередь, фиксирует летучие соединения органического происхождения, которые находятся в воздухе. Для чистоты эксперимента, прибор испытают в оной из клиник Израиля на больных с разной степенью тяжести течения COVID-19.

В случае успешных клинических испытаний, прибор запустят в серийное производство, что поможет еще на инкубационном этапе идентифицировать носителей вируса и изолировать их.

Разработчики данного прибора полагают, что данный прибор позволит вовремя выявлять и локализовать эпидемиологические кластеры, предотвращая появление новых очагов инфекции.

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