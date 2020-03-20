Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на поставку ракет Trident II D5

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Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на 601,3 миллиона долларов на поставку ракет Trident II D5 для ВМС США.

«Lockheed Martin получает контракт на сумму $601,3 млн для производства и развертывания систем Trident II D5 с баллистическими ракетами для подводных лодок (БРПЛ)», — говорится в заявлении Пентагона в четверг., информирует enovosty.com/news.

Trident II D5 представляет собой трехступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с инерционным управлением. Она имеет максимальную дальность 11 300 км и обладает разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 килотонн.

В 2002 году ВМФ запустил Программу продления срока службы Trident II D5, чтобы заменить устаревшие компоненты, используя как можно больше коммерческих готовых деталей (COTS), чтобы снизить затраты и расширить возможности ракеты. Draper Lab отвечает за модернизацию системы наведения Trident II и работает над этим проектом с 2005 года.

Треть работ по контракту будет выполняться в Магне, штат Юта, а другие части контракта будут выполняться в различных местах по всей территории Соединенных Штатов, включая Саннивейл, Калифорния, Денвер, Колорадо, и Кейп-Канаверал, штат Флорида, с предполагаемой датой завершения в сентябре 2024 года.

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Источник: Defenseworld