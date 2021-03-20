Новые бронемашины для турецких силовиков готовы к серийному производству

Главная » Последние новости » Новости технологий » Новые бронемашины для турецких силовиков готовы к серийному производству Новые бронемашины для турецких силовиков готовы к серийному производству

Закрыть Отправить

Турецкая компания FNSS заявила, что готовится к серийному производству тактических колесных бронированных машин Pars Scout 6x6 и 8x8 (TWAV) и сосредоточивает внимание на разработке двигателей местного производства для их питания.

Машины будут использоваться командованием сухопутных войск Турции (KKK) и Главным командованием жандармерии в рамках контракта на проект тактических колесных бронированных машин специального назначения (SPTWAV), подписанного между FNSS и Президентством оборонной промышленности (SSB). Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Daily Sabah.

FNSS завершила проектирование бронеавтомобиля комплексной работой и интенсивным производственным периодом. Первоначально в ближайшее время планируется передать около 100 автомобилей силам безопасности.

«Транспортные средства будут использоваться силами безопасности в 2022 году», — сообщил агентству Anadolu (AA) координатор проекта SPTWAV Джан Курт.

Производство двигателей для таких машин на внутреннем рынке также является важным элементом для турецкой оборонной промышленности, продолжил он, добавив, что «в 2021 году процесс квалификации отечественных двигателей будет завершен, интегрирован и будет использоваться в машине Pars Scout».

Читайте: Британская армия успешно провела испытания боевой бронированной машины AJAX AFV