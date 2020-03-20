Новое противодронное оружие Raytheon одобрено для международных продаж

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Raytheon Co., один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков, заявил, что новое противодронное оружие Coyote Block 2 одобрено для международных продаж.

«Правительство США разрешило компании Raytheon продавать противодронное оружие Coyote Block 2 утвержденным союзным государствам в рамках системы Dr Howler», — говорится в сообщении компании, информирует enovosty.com/news.

В 2019 году армия США развернула на поле боя Howler, комбинацию радиочастотной системы Ku-диапазона и блока 1 Coyote. Высокоскоростной, очень маневренный Block 2 предназначен для использования многоцелевого радара Raytheon KuRFS в качестве источника управления огнем.

«Поставка этой улучшенной версии проверенного в бою Coyote усиливает защиту наших союзников от вражеских дронов», — сказал Сэм Денеке, вице-президент Raytheon Land Warfare Systems. «Block 2 быстрый, эффективный и защищает войска на поле боя».

Компания Raytheon недавно завершила опытно-конструкторские, эксплуатационные и приемочные испытания варианта Coyote Block 2. Приведенное в действие реактивным двигателем, новое оружие может быть запущено с земли, чтобы уничтожать дроны и другие воздушные угрозы.

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«Радар KuRFS дает солдатам беспрецедентное видение отдельных беспилотников», — сказал Брайан Росселли, вице-президент Raytheon Mission Systems and Sensors. «Способность быстро и четко обнаруживать, отслеживать и распознавать угрозу приводит к положительной идентификации и делает Coyote все более точным в своей способности перехватывать дроны».

Raytheon рассчитывает достичь полной производительности Coyote Block 2 в 2020 году.

Источник: Defence-blog