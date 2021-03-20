Для армии США модернизируют беспилотный самолет Shadow

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Textron Systems объявила, что получила контракт на сумму до 607 миллионов долларов от армии США на модернизацию тактических беспилотных летательных аппаратов Shadow Block II (TUAS).

Контракт предусматривает логистическую поддержку, полевые услуги и техническую поддержку, а также модернизацию существующей тактической беспилотной авиационной системы Shadow Block II (TUAS) до обновленной конфигурации Block III. Этот контракт последовал за очень успешным продолжением эксплуатационных испытаний и оценки (FOT & E) конфигурации Block III, проведенными армией в конце 2020 года. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

В ходе работ, которые должны быть завершены на объекте Textron Systems в Хант-Вэлли, штат Мэриленд, будет осуществлена модернизация текущего Shadow RQ-7B Block II и проведена деятельность по поддержке и техническому обслуживанию флота. Контракт позволит обслуживать систему Shadow Unmanned Aircraft System, а также обеспечивать ремонт и поставку запасных частей для поддержки критически важных уровней готовности к полету для действующих систем. Планируемые работы начнутся незамедлительно и продлятся в течение пяти лет.

Система Shadow Block III основана на доказанном успехе предыдущих конфигураций, включая усовершенствования конструкции, позволяющие увеличить количество операций в неблагоприятных погодных условиях, новейшую полезную нагрузку на видеонаблюдение с высоким разрешением в дневное и ночное время, повышенную мощность и надежность двигателя, сниженную акустическую сигнатуру и усовершенствованное реле связи. Благодаря этим обновлениям система Shadow Block III готова и способна оказывать заказчикам поддержку с воздуха даже в самых сложных условиях.