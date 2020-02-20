РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

20.02.2020 г.
14:00Пакистан успешно испытал ядерную ракету-носитель Ra’ad-II
13:20Американский флот может получить еще один крейсер
19.02.2020 г.
15:20Британская армия собирается строить электрические боевые машины
15:18Не судьба: "Росатом" не успеет сдать в срок атомный ледокол "Арктика" - двигатель сгорел
08:19SpaceX займется космическим туризмом: первый полет запланирован на 2021 год
07:50Китайские ученые создали робота, который поможет распознать коронавирус
07:00США отказались от очередной военной программы: прекращена разработка перспективной ракеты MIRM
Все новости технологий

Аналитика

19.02.2020

Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз

Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз
Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с важным заявлением в поддержку Украины, Кабмин дал денег фермерам, учителям и ветеранам, а Украина вводит безвиз ...
19.02.2020

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Прежде всего это вопрос о том, окончится ли когда-нибудь война на Донбассе, вернется ли Донбасс когда-либо в Украину и нужно ли вообще, чтобы он в Украину ...
18.02.2020

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Украина отмечает победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни, на Донбассе развязались самые горячие за последние годы ...

Последние новости

20.02.2020 г.
14:31 «Политический и дешёвый пиар»: Радуцкий о бунте в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая людей (ВИДЕО)
14:20 Названа дата, когда Меган Маркл и принц Гарри окончательно сложат свои королевские полномочия
14:00 Пакистан успешно испытал ядерную ракету-носитель Ra’ad-II
13:40 Китайцы создали копию Toyota Land Cruiser 200: как она выглядит (ФОТО)
13:30 Звезда "Властелина колец" впервые стал отцом
13:20 Американский флот может получить еще один крейсер
13:11 Эвакуацию украинцев из Уханя превратили в какую-то ухню, - Алексей Гончарено (ВИДЕО)
13:00 США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)
12:44 Министр обороны заявил об оставленном опорном пункте ВСУ
12:31 Жители Киева просят оборудовать еще одну станцию городской электрички
12:16 «Украинцы не чувствуют себя в безопасности»: Юрчишин о реакции общества на эвакуацию из Китая (ВИДЕО)
12:13 "Украина знает все": В Минобороны подсчитали путинских наемников на Донбассе
12:11 Глава МИД рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа
12:10 Названа тройка лучших губернаторов: Скальский, Шмыгаль, Прокопенко
11:53 Индия неожиданно решила стать лидером в области "зеленой" энергетики
11:52 Украинским селянам пообещали богатую жизнь
11:48 Украинцы уже задекларировали почти 4 млрд гривен доходов
11:33 Президент обратился к украинцам из-за эвакуации граждан из Китая
11:12 Эвакуированных из Китая украинцев отвезут на карантин в Полтавскую область, - Александр Качура (ВИДЕО)
09:04 Ситуация на Донбассе: Снайперы РФ атаковали ВСУ
09:03 "Кто-то из них явно неправильный Путин": На фото Путина заметили странную деталь
08:47 Земля пылала. В Сети показали последствия атаки РФ на ВСУ (ВИДЕО)
08:45 ТВ для оккупированных территорий будут консультировать ведущие 112 канала
08:39 В Британии не будут лечить гомофобов, расистов, сексистов
08:36 Американский и российский бронеавтомобили вступили в конфликт в Сирии (ВИДЕО)
08:11 Украинцев забрали из Уханя: самолет "застрял" над Харьковом, - СМИ
07:40 Обнадеживающие новости: ученые заявили, что эпидемия коронавируса пошла на спад
07:17 Эрдоган готов начать операцию в Идлибе «в любой момент»
07:15 QR-билет в столичном транспорте: для чего он нужен и как им пользоваться
06:50 Собачье семейство с новорожденными щенками покорило сеть (ФОТО)
06:33 Возможна эскалация: Россия в ООН проголосовала против прекращения огня в Сирии
00:01 Трамп предлагал помиловать Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии
19.02.2020 г.
23:23 "Суета в Кремле": Путин понял, что проиграл - Пионтковский
22:55 Звезда Walmart: работница американского супермаркета ярко позирует для рекламы (ФОТО)
22:40 Контрразведчики СБУ задержали агента луганских террористов
22:32 "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов" - боевик возмутился ложью о наступлении
22:20 Возле "Роснефти" и "Газпрома" начали "рваться снаряды", - Anti-colorados
21:53 "Наш гиперлуп вперед летит, к конечной остановке": Компан рассказал о перспективах ОВГЗ
21:28 F-35 нивелирует СУ-57 не только по всем фронтам, но и в зачатке, - Злой Одессит
20:42 США «в любое время» готовы к переговорам с Ираном, - Помпео
20:16 В Украине существенного сократили размер материальной помощи военнослужащим
19:58 В Днепре спецназовцы КОРД освободили похищенную женщину (ВИДЕО)
19:18 Конституционный суд Украины признал незаконной ликвидацию Верховного суда в 2016 году, - Reuters
18:52 Обострение конфликта на Донбассе может повлиять на мирные переговоры, - Руслан Бортник
18:16 Загороднюк рассказал о ситуации на фронте
17:48 В ЕС разрабатывают правила по применению искусственного интеллекта: подробности
17:21 Стало известно, когда SpaceX отправит в космос первых туристов
16:42 США и Индия планируют заключить крупное торговое соглашение
16:23 Рынок земли: Законодательным спамом депутаты выторговывают себе должности в Кабмине, - Александр Качура (ВИДЕО)
16:18 Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, - Reuters
15:51 "Нет заказов": российский Sukhoi Superjet уходит в пике
15:20 Британская армия собирается строить электрические боевые машины
15:20 Самолет канадской авиакомпании потерял колесо, но сумел приземлиться (ВИДЕО)
15:18 Не судьба: "Росатом" не успеет сдать в срок атомный ледокол "Арктика" - двигатель сгорел
15:14 Минэкономики направит на развитие сел 10 млрд долл прямых инвестиций
14:20 Серьезный конкурент Трампа на выборах предложил вплотную заняться вопросом криптовалюты
13:40 Стало известно, сколько жилых домов в Киеве подлежат сносу из-за аварийного состояния
13:25 Опубликована пугающая статистика ДТП в Украине за январь
13:20 Трамп заявил о предстоящей крупной сделке с Индией
13:07 Кому украинские банки могут заблокировать счета
Все новости »

Пакистан успешно испытал ядерную ракету-носитель Ra’ad-II

Главная » Последние новости » Новости технологий » Пакистан успешно испытал ядерную ракету-носитель Ra’ad-II
 
Печать Отправить на почту

 

 

Крылатая ракета с дальностью полета 600 км значительно увеличивает возможности стратегического противодействия на суше и на море.

Пакистан провел успешные летные испытания крылатой ракеты с ядерным оружием Ra’ad-II и с дальностью 600 км, что значительно повысило «потенциал сдерживания» военных на суше и на море, информирует enovosty.com/news.

Ракета оснащена самыми современными системами наведения и навигации, обеспечивающими высокоточное поражение целей, говорится в пресс-релизе, опубликованном Inter-Services Public Relations (ISPR), военными СМИ.

В заявлении говорится, что успешные летные испытания были засвидетельствованы высокопоставленными офицерами пакистанской армии и военными.

Генеральный директор Отдела стратегических планов генерал-лейтенант Надим Заки Мандж назвал успешный запуск «важным шагом к дополнению потенциала Пакистана по сдерживанию».

Читайте: Авианосец USS Gerald R Ford прошел тесты на совместимость с различными воздушными судами (ФОТО)

В заявлении говорится, что он высоко оценил техническое мастерство пакистанских ученых и инженеров, которые разработали систему оружия и сделали запуск успешным.

Президент Пакистана Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан и высокопоставленные военные чиновники поздравили ученых и инженеров с успешным проведением ракетных испытаний, говорится в сообщении.

В настоящее время эту ракету планируется установить на самолет Mirage или истребители F-16 ВВС Пакистана.

Пакистанские ракетные испытания проходят на фоне напряженности между Индией и Пакистаном после того, как Нью-Дели аннулировал особый статус провинций Джамму и Кашмира и раздвоил их на две союзные территории.

Источник: Financialexpress


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 187

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз
Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?
Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Все статьи


Читайте также

Армия США потратит более $1 млрд на новую сверхточную ракету
 Морские силы самообороны Японии проводят испытания ракеты "земля-корабль"
Авианосец USS Gerald R Ford прошел тесты на совместимость с различными воздушными судами (ФОТО)
 Россия беспощадно использует Украину для своих испытаний, - СМИ
Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою
 Украинский бронеавтомобиль «Варта» успешно завершает государственные испытания
General Dynamics показала морские испытания подводного беспилотника Bluefin-9 (ВИДЕО)
 Автомобили Tesla будут доставлять астронавтов к ракетам SpaceX

Армия

Пистолет-пулемет "Форт-224"
Боевая машина пехоты ASCOD (Австрия)
Система противоракетной обороны «Железный купол» (Израиль)
Танк «Азовец»
Вся армия    >>

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

А где же родстер? Программист рассчитал примерное местоположение запущенного в космос автомобиля Tesla (1728)

Аэрогигант Boeing поставил заказчикам юбилейный 500-й двухроторный вертолет CH-47F Chinook (1688)

Третья ступень ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе на 75 обломков (1477)

Истребитель 5-го поколения F-35 Lightning II показал необычный трюк на авиавыставке (ВИДЕО) (1463)

Подводные авианосцы: проект, который так и не стал успешным (1413)

Обнаружен панцирь самой огромной черепахи в мире (ФОТО) (1280)

США отказались от очередной военной программы: прекращена разработка перспективной ракеты MIRM (1182)

Не судьба: "Росатом" не успеет сдать в срок атомный ледокол "Арктика" - двигатель сгорел (1073)

Британская армия собирается строить электрические боевые машины (807)

Американский флот может получить еще один крейсер (740)

Персоны

Иван
ГУТА
Давид
САКВАРЕЛИДЗЕ
Назар
ХОЛОДНИЦКИЙ
Вадим
ЧЕРНЫШ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сьогодні день Стрітення Господнього: історія і традиції свята (7562)

"Ты чего быкуешь, сц*кло?: Между Черновол и Добкиным в прямом эфире произошла перепалка (ВИДЕО) (7450)

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана? (7133)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Продать землю



Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 