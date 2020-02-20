Пакистан успешно испытал ядерную ракету-носитель Ra’ad-II

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Крылатая ракета с дальностью полета 600 км значительно увеличивает возможности стратегического противодействия на суше и на море.

Пакистан провел успешные летные испытания крылатой ракеты с ядерным оружием Ra’ad-II и с дальностью 600 км, что значительно повысило «потенциал сдерживания» военных на суше и на море, информирует enovosty.com/news.

Ракета оснащена самыми современными системами наведения и навигации, обеспечивающими высокоточное поражение целей, говорится в пресс-релизе, опубликованном Inter-Services Public Relations (ISPR), военными СМИ.

В заявлении говорится, что успешные летные испытания были засвидетельствованы высокопоставленными офицерами пакистанской армии и военными.

Генеральный директор Отдела стратегических планов генерал-лейтенант Надим Заки Мандж назвал успешный запуск «важным шагом к дополнению потенциала Пакистана по сдерживанию».

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В заявлении говорится, что он высоко оценил техническое мастерство пакистанских ученых и инженеров, которые разработали систему оружия и сделали запуск успешным.

Президент Пакистана Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан и высокопоставленные военные чиновники поздравили ученых и инженеров с успешным проведением ракетных испытаний, говорится в сообщении.

В настоящее время эту ракету планируется установить на самолет Mirage или истребители F-16 ВВС Пакистана.

Пакистанские ракетные испытания проходят на фоне напряженности между Индией и Пакистаном после того, как Нью-Дели аннулировал особый статус провинций Джамму и Кашмира и раздвоил их на две союзные территории.

Источник: Financialexpress