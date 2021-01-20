Армия США успешно испытала беспилотник Tigershark

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В последнем выпуске издания Outpost сообщается, что беспилотный самолет Tigershark прошел испытания на полигоне Юма (YPG), главном испытательном центре армии США.

TigerShark от Navmar Applied Sciences Corporation (NASC) — это проверенный беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом, который безукоризненно совершил тысячи боевых вылетов. Его мощная конструкция и низкая стоимость делают его идеальным для применения от подготовки к полетам БЛА до комплексной интеграции полезной нагрузки для эксплуатационных целей, а также для научных исследований, информирует enovosty.com/news.

«Автопилот в этом планере великолепен», — сказал Трой Родригес, координатор испытаний YPG. «Это надежная рабочая лошадка, которая очень точна, когда дело доходит до профиля полета, который в нее запрограммирован.

Современный Tigershark улетает на много миль от своего наземного контроллера и обеспечивает высококачественное видео более восьми часов, как днем, так и ночью. Он может похвастаться лазерным радаром, который может видеть сквозь препятствия, такие как листва и камуфляж, для получения трехмерных изображений объекта. Все эти возможности были интегрированы в платформу за последние 15 лет, и подавляющее большинство тестирования каждого последующего улучшения проводилось в YPG.

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«Сегодняшний Tigershark совсем не похож на то, с чего мы начинали», — сказал Дэвид Рид, инженер-электронщик Navair. «Когда мы начинали, это была большая радиоуправляемая игрушка. Теперь это зрелая система БПЛА».

«Tigershark был рабочей лошадкой для операций по наблюдению и разведке в Ираке и Афганистане в период с 2006 по 2014 год, и сегодня он продолжает проходить испытания в YPG.

«Мы выполнили более 10 000 боевых вылетов и 75 000 летных часов на театре военных действий», — сказал Рид. «В настоящее время мы не развернуты в театре, но мы тестируем новые полезные нагрузки для разработки для других программ записи.

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«Чистый, стабильный воздух и чрезвычайно сухой климат YPG, а также обширные институциональные знания о тестировании БПЛА делают его привлекательным местом для проведения такого рода работ. Также важным для миссии является надежная рабочая нагрузка полигона по тестированию датчиков и способность контролировать большую часть радиочастотного (РЧ) спектра. YPG имеет более 500 постоянных радиочастот и несколько тысяч временных радиочастот в конкретный месяц. «Погода феноменальная, и у YPG очень много ограниченного воздушного пространства», — сказал Рид. «У нас есть как минимум 330 дней хорошей летной погоды каждый год».

Обширный диапазон и воздушное пространство означают, что испытатели могут легко оценивать такие вещи, как расход топлива и возможность плавного переключения управления кораблем между контроллерами, расположенными на нескольких наземных станциях управления.

«Нам удалось. Tigershark был известен своей надежностью в Юго-Западной Азии, что испытатели связывают с обширными оценками, проведенными в YPG».

«Мы смогли провести испытания в такой же сухой, очень жаркой пустыне», — сказал Рид. «Наши электрические системы и системы двигателя были на высоте благодаря испытаниям, которые мы здесь провели».

Источник: Defence-blog