Ученые обнаружили на Солнце новый тип магнитных взрывов (ВИДЕО)

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Астрономы увидели на поверхности Солнца новый тип взрывов. До этого времени была описана только теоретическая возможность подобного.

На Солнце были зафиксированы невиданные ранее типы магнитных взрывов. О том, что никогда не попадало в телескопы, было написано в статье в издании Astrophysical Journal, информирует enovosty.com/news.

Специалисты NASA заявляют, что ученые с помощью сверхмощных камер SDO увидели, как на Солнце происходит сильное извержение. Потом материя поднялась до высоты солнечной короны (верхний слой атмосферы звезды). После этого материя упала на поверхность Солнца и столкнулась с линиями магнитного поля. В результате произошел мощный магнитный всплеск.

Ученые установили, что выбрасываемым веществом были протуберанцы. В эпицентре взрыва температура составляла от 1 млн до 2 млн градусов Цельсия. Добавим, что это почти вдвое больше, нежели в центре ядерного взрыва.

На YouTube-канале NASA Goddard уже появилось видеоописание данного феномена.

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В дальнейшем с помощью магнитных взрывов ученые намерены проникнуть глубже в тайны Солнца и более качественно прогнозировать «погоду в космосе».