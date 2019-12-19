NASA обнародовало тест-драйв нового марсохода Mars-2020 (ВИДЕО)

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Специалисты NASA показали, как проходили испытания нового марсохода. Создатели во всю готовят Mars-2020 к полету на Красную планету в следующем году.

Национальное космическое агентство США NASA заявило, что марсоход Mars-2020 успешно прошел первые тесты. Аппарат оснастили колесами. Именно благодаря им марсоход совершил «первые шаги», информирует enovosty.com/news.

На YouTube-канале NASA Jet Propulsion Laboratory появился ролик, демонстрирующий процесс первого тест-драйва. В NASA пошутили: «Mars-2020 обрел водительские права».

Благодаря данному испытанию конструкторы тестировали опцию автономной навигации. Создатели отметили, что аппарат оказался намного умнее предшественников, а также более прочным, нежели предыдущие марсоходы.

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Запуск Mars-2020 запланирован на летний период следующего, 2020, года. Аппарат будет разыскивать на Красной планете различных микробов, а также проводить анализ климата и геологической обстановки. Кроме того, образцы почвы, воздуха и камней Mars-2020 соберет для отправки на нашу планету.