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На орбиту для наблюдения за экзопланетами вывели новейший космический телескоп (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » На орбиту для наблюдения за экзопланетами вывели новейший космический телескоп (ВИДЕО)
 
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Ожидается, что телескоп будет наблюдать за планетами за пределами нашей солнечной системы.

Новый космический телескоп только что запустили на околоземную орбиту. Ожидается, что он даст беспрецедентный взгляд на некоторые из 4000 загадочных планет, обнаруженных учеными за пределами нашей солнечной системы, информирует enovosty.com/news.

Первоначально запуск спутника CHAPActerizing ExOPlanets (CHEOPS) планировался во вторник утром из Куру, Французская Гвиана. Однако всего за 1 час 25 минут до старта последовательность автоматического запуска ракеты «Союз-Фрегат», предназначенной для доставки его в космос, была прервана.

После замены неисправного оборудования пусковая установка и ее груз были успешно вывезены в 5:54 утра по местному времени в среду утром. Ракета также несла итальянский оборонительный спутник и пять наноспутников, называемых CubeSats.

CHEOPS стремится ближе познакомиться с экзопланетами (термин для миров вне нашей солнечной системы), меньшими, чем Сатурн. Объектив камеры, диаметр которого составляет 32 сантиметра, предназначен для изучения размеров и массы известных экзопланет. Важно отметить, что CHEOPS также будет искать атмосферу в этих далеких мирах, что является обязательным требованием для жизни на любой планете.

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«CHEOPS поможет нам раскрыть тайны этих захватывающих миров», — сказала в пресс-релизе Кейт Исаак, физик из телескопической команды Хеопса.

Новый инструмент для изучения экзопланет

Как и другие космические телескопы, CHEOPS будет наблюдать за крошечными провалами в яркости звезд, вызванными проходящими перед ними планетами — так называемыми транзитами. Однако, в отличие от предыдущих телескопов, CHEOPS не будет сканировать небо на предмет невиданных ранее проходов. Вместо этого он сосредоточится на ярких звездах, которые, как известно ученым, имеют планеты размером между Землей и Нептуном на своей орбите.

Транзитные экзопланеты

Измеряя радиус и массу этих планет, проходящих между Землей и их звездами, CHEOPS позволит ученым выяснить, являются ли миры газообразными, как Нептун, или каменистыми, как Земля.

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Космический телескоп также может определить, есть ли на некоторых планетах атмосфера. Это может позволить мирам поддерживать жидкую воду (и, следовательно, инопланетную жизнь) на своих поверхностях.

земная атмосфера

Это изображение с Международной космической станции показывает слои атмосферы Земли, которые удерживают достаточно тепла, чтобы планета могла поддерживать жидкую воду. НАСА / Центр космических полетов им. Маршалла

Кроме того, CHEOPS будет искать любые планеты, которые могли пропустить прошлые телескопы в известных звездных системах, и пытаться различить видимые особенности, такие как кольца или луны.

Вся эта информация поможет ученым идентифицировать планеты, которые будущие телескопы могли бы изучить на предмет признаков жизни.

CHEOPS — первая из «миссий S-класса» Европейского космического агентства, стоимость которой составит менее 50 млн евро. Помимо наблюдений, которые уже запланированы, ЕКА выделит 20% времени работы телескопа ученым, которые подали заявки на использование его для конкретных проектов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 61

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