IBM создала аккумулятор, в котором тяжелые металлы заменены морской водой

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Корпорация IBM создала литий-ионную батарею без никеля и кобальта. Вместо этих металлов конструкторы использовали материалы из морской воды.

Специалисты IBM создали аккумулятор с элементами, изготовленными из морской воды. Инновационная батарея была разработана подразделением D Research Battery Lab, информирует enovosty.com/news.

В новом механизме используются три уникальных и уже запатентованных элемента. Среди них – специальный жидкий электролит и катодное вещество без никеля и кобальта.

Эксперты считают, что новые батареи могут стать намного лучше, чем литий-ионные. Сотрудники IBM подсчитали, что они будут дешевле, а также смогут зарядиться до 80% всего за 5 минут. Помимо этого, новый тип аккумуляторов должен обладать большой удельной мощностью и повышенной энергоэффективностью. Также ученые прогнозируют, что он будет огнебезопасным.

В будущем подобными батареями разработчики надеются укомплектовывать самолеты, умные энергосистемы и электрокары. Для дальнейших испытаний аккумулятора IBM уже подписала соглашения с Central Glass, Sidus и Mercedes-Benz.

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