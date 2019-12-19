8-летний мальчик из США зарабатывает $26 млн в год благодаря своему YouTube-каналу

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У YouTube-канала Ryan’s World 23 миллиона подписчиков.

8-летний Райан Каджи из YouTube-канала Ryan’s World (ранее Ryan ToysReview) — самая высокооплачиваемая звезда YouTube в мире, и он создал бизнес-империю из обзоров игрушек — с помощью своих родителей. , информирует enovosty.com/news.

По данным Forbes, Каджи заработал около 26 миллионов долларов, основываясь на предварительных данных с июня 2018 года по июнь 2019 года. Это хороший скачок с 22 миллионов долларов, заработанных Каджи в прошлом году. На втором месте в этом году оказалась комедийная группа Dude Perfect с 20 миллионами долларов.

С тех пор как Каджи начал публиковать видео о распаковке ToysReview в 2015 году, он превратился в мегапопулярный бренд под названием Ryan’s World, а его канал на YouTube имеет 23 миллиона подписчиков. Канал сначала развивался медленно, пока видео от июля 2015 года не стало вирусным. На видео было показано, как Райан открывает и осматривает коробку с более чем 100 игрушками из серии Pixar «Cars». Сейчас у этого видео более 1 миллиарда просмотров.

По мере того, как количество каналов и подписчиков на канале стало увеличиваться, Майкл Биенсток, исполнительный директор компании Semaphore, занимающейся вопросами управления активами, обратился к отцу Райана с просьбой обсудить, насколько сложными будут финансовые проблемы, если канал продолжит расти такими темпами.

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Бизнес-империя Райана сейчас, безусловно, более сложная: она превратилась из демонстрации зубных щеток в телевизионное шоу с помощью компании по производству детских развлечений PocketWatch.

Компания принесла бренд Ryan’s World в Colgate, Nickelodeon, Bonkers Toys, Roku и Walmart, расширив Ryan с YouTube. Теперь товары Райана в мире можно найти в Target, Walmart и Amazon.