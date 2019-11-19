Украинцы представили на Dubai Airshow-2019 свой проект лунного аппарата (ВИДЕО)

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Концепт лунного посадочного зонда был создан специалистами КБ Южное. Этот проект стал изюминкой на Dubai Airshow-2019.

На Международной авиационно-космической экспозиции Dubai Airshow-2019 конструкторское бюро «Южное» представило свои разработки. Фурор вызвал лунный посадочный аппарат, созданный украинскими инженерами, информирует enovosty.com/news.

Как сообщается на официальном сайте КБ Южное, проект лунного аппарата предназначен для будущих исследований земного спутника, а также для транспортировки грузов. С помощью этого зонда можно перевозить до 150 килограммов различных научных приспособлений. Украинские ученые уверены, что новая разработка является перспективной и открывает революционные возможности для исследования Луны.

Во время выставки в рамках экспозиции Dubai Airshow-2019 был представлен макет аппарата. Его создали в масштабе 1:5. Конструировали мини-копию специалисты конструкторского бюро. во время изготовления использовались аддитивные технологии.

На сайте КБ Южное также обнародована небольшая видеопрезентация лунного аппарата.

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